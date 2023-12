Prva grupa BBB stigla je na sud u Ateni pod jakom policijskom pratnjom. Ročište je zakazano za 9 sati. Navijači su iz atenskog strogo čuvanog zatvora Korydallos na sud prebačeni trima autobusima uz policijsku pratnju, javlja Jutarnji list.

Podsjetimo, hrvatski navijači, njih 102 koji su u istražnom zatvoru u Grčkoj već preko tri mjeseca, danas, u utorak i srijedu ponovno izlaze pred suca istrage, kako bi dopunili svoju obranu, piše 24sata. Navijači su već jednom kratko iznijeli obrane odmah na početku istrage te im je određen istražni zatvor. Nakon što se ovoga tjedna očituju, trebali bi ići prijedlozi njihove obrane za ukidanjem pritvora, o čemu će zatim odlučivati sud koji ima mogućnosti, prihvati li argumente obrane, ukinuti istražni zatvor te dio navijača nakon toga pustiti na slobodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli postupak još je u fazi istrage koju u Grčkoj vodi sudac istrage.

'Plenković svojim izjavama može samo naštetiti'

Odvjetnik Boysa komentirao je za 24sata izjave iz Vlade kako bi za Boyse moglo biti dobrih vijesti, misleći vjerojatno kako bi mogli izaći iz pritvora. Rekao je kako bi premijer trebao gledati svoja posla i ne komentirati suđenje u Grčkoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svojim izjavama nam samo može naštetiti. Grčko pravosuđe je nezavisno i ne može politika donositi odluke oko toga. Ne znam odakle hrvatskoj Vladi informacije da će biti dobre vijesti za uhićene hrvatske državljane. To su izjave temeljene na rekla-kazala. Neka on radi svoj posao, a mi ćemo raditi naš posao. Za nas je bolje da on drži jezik za zubima", rekao je Athanasios Kaimenakis, za 24sata i dodao kako će o tome odlučiti grčki sud te kako to neće biti ovih dana. U ponedjeljak počinje saslušanje i svi su spremni. Potvrdio je kako su njegovi klijenti dobro.

Na pitanje postioji li možda neki dogovor na državnoj razini kaže kako Grčka ima uređen pravosudni sustav te da takve stvari ne dolaze u obzir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, pritvorene Dinamove navijače tereti se za 11 kaznenih i prekršajnih djela. Među njima nisu optužbe za ubojstvo navijača AEK-a Michalisa Katsourisa (29) jer je DNK analiza tragova na nožu pokazala da grčkog navijača nije ubio ni jedan od pritvorenih Bad Blue Boysa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niz kaznenih djela

Gotovo istovremeno uz saslušanja na grčkom sudu, u ponedjeljak i utorak će izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu, odlučivati o predaji hrvatskih državljana koje Grčka traži temeljem Europskih uhidbenih naloga zbog sumnje da su također sudjelovali u navijačkim neredima u Ateni početkom kolovoza.

Podsjetimo, krajem rujna u Hrvatsku je stiglo 11 EUN-a kojima grčke vlasti traže predaju navijača. O tim su nalozima za ukupno pet uhićenih navijača odlučivali sudovi u Zagrebu, Velikoj Gorici i Sisku te su u dva slučaja prekinuli postupak izvršenja zbog drugih kaznenih postupaka koji se protiv osumnjičenih vode u Hrvatskoj. U još tri slučaja, zatražili su dopunu naloga te odgodili odluku o njima dok tražena dokumentacija ne stigne. Navijači, kojima je nakon uhićenja bio određen istražni zatvor, nakon toga su pušteni iz pritvora.

Iako hrvatske navijače u Grčkoj ne sumnjiče za ubojstvo, terete ih za niz kaznenih djela među kojima je najteže udruživanje u zločinačku organizaciju za koje je predviđena kazna zatvora i do 15 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na mjestu tučnjave pronađena su četiri noža. Na njih dva su pronađeni uzorci DNK, od kojih je na jednom pronađena i krv ubijenog Michalisa. Na istom nožu su pronađeni i otisci grčkog državljanina, koji je bio u svojstvu svjedoka. Ali niti na jednom nema DNK uhićenih hrvatskih državljana - prije dva tjedna kazao nam je Athanasios Kaymenakis, odvjetnik uhićenih hrvatskih državljana u Grčkoj. Dodao je da ne možemo znati hoće li i kad će pustiti Hrvate da se brane sa slobode.

POGLEDAJTE VIDEO:Čeka li BBB-ovce sloboda? Od sutra napokon izlaze na sud. Plenković: 'Bit će dobrih vijesti ovaj tjedan'