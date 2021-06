Nakon što je Izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda ukinulo odluku suca istrage da se za Zdravka i Zorana Mamića, koji se nalaze u BiH, odbije istražni zatvor za slučaj podmićivanja sudaca, istražni će sudac ponovno morati donijeti odluku. To bi se trebalo dogoditi u srijedu u 10 sati. Teško je predviđati kakva će bit, piše Index, dodajući kako se time tehnički otvara mogućnost da braća Mamić budu izručeni Hrvatskoj.

'Izručenje ovisi o dvije države'

Odvjetnik Zorana Mamića, Mijo Golub kazao je za Index da će, amo do toga dođe, u igri biti i drugi faktori.

"Samo izručenje ovisi o dvije države. Zoran Mamić je bosanski državljanin i mi i dalje smatramo da ne treba biti izručen", kazao je odvjetnik Golub.

Što se tiče procedure oko mogućeg izručenja, Golub je kazao ako "sve ide na varijantu da se ne može dobiti ništa pozitivno za nas".

"Ovo se nikada u povijesti nije dogodilo, da imamo ovakav slučaj gdje su uhićena tri suca. Što se samog izručenja tiče, stav je takav da se izručenje može tražiti samo temeljem istražnog zahtjeva. Vjerojatno se i to sada može očekivati", kazao je Golub za Index dodacvši kako višene zna što se može očekivati.

'Znamo kako to funkcionira u praksi'

Da je izručenje gotovo nemoguće tvrdi i poznati odvjetnik Anto Nobilo i to, kao kaže, jer u slučaju brae Mamić ne surađuju sudovi dviju država nego same države.

"Tu je sada problematično to može li se donijeti nova odluka o pritvoru ako već postoji jedna od prije. Viši sud u RH smatra da može, ukinuo je odluku suca istrage koji nije htio odrediti pritvor za braću Mamić i vratio je na ponovno odlučivanje. Također, viši Sud smatra da bi se trebala donijeti odluka o određivanju pritvora jer nakon te odluke Hrvatska kao država može zatražiti izručenje. Međutim, znamo kako to funkcionira u praksi. Nema garancije da će se Mamići izručiti Hrvatskoj jer to nije suradnja kao ona prema europskom uhidbenom nalogu kada surađuju sudovi", kazao je Nobilo.