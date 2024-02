"Nosio je sivu frčkavu periku i imao je nacrtane brkove. Trebao je ići na priredbu za maškare i tad mu se izgubio svaki trag. Nikada na nju nije stigao", ispričala je za Danas.hr očajna supruga Sulejmana Kadribašića koji je u utorak nestao u Zagrebu.

Sulejman (80) boluje od Alzheimera i nestao je iz doma smještenog na Trgu Drage Iblera u trenutku kada je njegova skupina krenula prema sobi u kojoj se trebala održati priredba. Dom je odmah kontaktirao policiju, no nisu ga našli ni tri dana nakon.

Visok je 170 centimetara, ima sijedu kosu, kestenjaste oči i velike uši. Slabije je tjelesne građe, a može ga se prepoznati po madežima po licu. U trenutku nestanka nosio je plavu kariranu košulju, tamne hlače i tamnoplave tenisice.

Foto: Privatna arhiva/Danas.hr Foto: Privatna arhiva/Danas.hr

Zagrepčani ga viđali po gradu

Obitelji se u međuvremenu javljaju građani koji su ga viđali po gradu onog dana kad je nestao na potezu od Kvatrića do Bukovačke, ali nisu znali da ga se traži.

"Zadnje provjerene vijesti koje imamo su od prekjučer. Danas nam je javljeno da je bio na benzinskoj u Bukovačkoj, ali to nisu provjerene informacije. Zovu me ljudi koji su ga vidjeli u utorak kad je nestao, a danas je 16. Ne možemo znati gdje je sada, ali uglavnom se čini da se kreće od Dinamovog stadiona na Maksimiru i gore do Bukovca. Policija nas je jučer zvala da je navodno dan prije viđen kod jedne trgovine u Barutanskom jarku. Čuli smo da je navodno u Bukovačkoj ušao ženi u dvorište, no tek je iduće jutro vidjela da ga se traži", ispričala nam je supruga Štefica koja je uvjerena da se ovakvo što ne bi dogodilo da je zdrav.

I njoj je, kaže, ranije znao pobjeći. No, stalno ga je pazila i uvijek je imala "deset očiju otvorenih" budući da mu je bolest u poodmakloj fazi, kada su pacijenti vrlo nemirni.

"Meni se jednom izgubio za prvi maj. Znala sam da se ne zna vratiti sam jer sam inače stalno bila uz njega bila pa sam odmah otišla u policiju koja ga je isti tren krenula tražiti. Uspio je otići u skroz drugo naselje, ali našli su ga za dva sata", prisjetila se.

Tada su joj iz policije i sami naglasili da je kod takvih dijagnoza potrebno odmah izaći na teren, a ne čekati jer je svaka minuta dragocjena.

'Samo da ga nađu'

Iz doma su prvi primijetili da je nestao. Prvo su zvali kći na drugom kraju svijet, a na kraju su uspjeli doći do nje.

"Da se meni izgubio, išla bih isti tren u policiju. On teško hoda i polako, ali kad dobije snagu, ide kao metak. Iz doma su išli na policiju i ZET je odmah obaviješten, ali trebalo je sve to ići brže", govori supruga ističući da su se sada svi digli na noge.

"Uvjerena sam da će će pojaviti. Znam da će onda morati u bolnicu, vjerojatno primiti infuziju jer danima ne znam što jede ni gdje je. Ali samo da ga nađu", rekla nam je njegova supruga.

Sulejmana sada traže svi, a plakati s njegovim informacijama postavljeni su u tramvajima i busevima te duž cijelog Maksimira sve do Dupca.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", apelira zagrebačka policija.

