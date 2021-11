Nakon nekoliko skandala zbog pronalaženja kokaina kod pripadnika Hrvatske Vojske sada pristižu još teže optužbe. Jedna časnica Hrvatske vojske prijavila je jednog od vojnih zapovjednika za spolno uznemiravanje, doznaje Dnevnik Nove TV.

Vojna policija kojoj je časnica sve prijavila istražuje slučaj. Prethodno je o tome obavijestila i supruga, a i zlostavljač i žrtva navodnog uznemiravanja na dužnostima su na Hrvatskom vojnom učilištu.

''U Ministarstvu obrane očekuju da ih načelnik Glavnog stožera izvijesti što su utvrdili. Očekuju da se poduzmu i određene stegovne radnje. Neslužbeno mi je potvrđeno da se u slučaj uključilo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske'', rekla je reporterka Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Žene izloženije više nego muškarci

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), MORH i MUP istraživali su i ovakve slučajeve. U istraživanju je sudjelovalo 150 muškaraca i žena koji rade i usavršavaju se u oružanim snagama.

''Trećina je bila izložena nekom obliku diskriminacije, međutim, tome su značajnije bile izložene žene nego muškarci, a one su izloženije i kad je u pitanju mobbing, uznemiravanje, različitim oblicima nasilja… No, manje od 11 posto njih prijavljuje takvo neželjeno ponašanje, a razlog je to što ne vjeruju sustavu'', upozorila je Pezo Moskaljov.