U petak u popodnevnim satima došlo je do još jednog požara u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, no ovoga puta u kuhinji jednog restorana, piše Dnevnik.hr, a to je potvrdio i JVP grada Zagreba.

Dojava je stigla iza 15 sati, a vatrogasci su po dolasku na teren započeli gašenje. Pretpostavlja se i kako se vatra i putem dimovodnih kanala proširila i na potkrovlje. Na intervenciji je 13 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.

Podsjetimo, u utorak je u kasnim večernjim satima došlo do zapaljenja plina u Frankopanskoj ulici u Zagrebu nakon što je bager prilikom radova pogodio plinsku cijev.