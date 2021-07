Kod dvorca Bela nedaleko Novog Marofa u četvrtak je došlo do tragedije.

Prilikom radova na sanaciji dvorca Bela došlo do odrona zemlje, a u kojem su zatrpana dvojica radnika građevinske tvrtke iz Varaždina.

Radnici su u trenutku nesreće oblagali kanal oko dvorca dubine četiri metra, a na mjesto nesreće su ubrzo pristigli pripadnici svih hitnih službi.

Otkopano mrtvo tijelo jednog radnika

Prema trenutnim informacijama, zasad je otkopano mrtvo tijelo jednog radnika, dok se za drugim radnikom još uvijek traga.

O svemu se oglasila i PU varaždinska. "U 13,57 sati je u OKCP PU Varaždinu zaprimljena dojava da je na lokaciji nedaleko mjesta Bela, točnije u zoni dvorca "Bela 2" došlo do nesreće na radu. Do sada je utvrđeno da je na spomenutom mjestu, nedugo prije dojave, tijekom iskopa i sanacije dubljeg odvodnog kanala došlo do odrona zemlje i zatrpavanja dva zaposlenika građevinske tvrtke iz Varaždina.

U 15,10 sati je otkopano i izvučeno mrtvo tijelo muške osobe, srednjih godina, za sada neutvrđenog identiteta dok se za drugom zatrpanom osobom još traga, odnosno vrši otkopavanje. Na mjestu događaja su uz policijske službenike aktivni pripadnici više DVD-a, ZZHM Vžd. županije i inspektor zaštite na radu", poručili su iz policije.