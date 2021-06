Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je za N1 uhićenja sudaca koje je Zdravko Mamić u ožujku optužio za kriminal, kao i primanje mita da bi ga oslobodili u sudskom postupku za izvlačenje novca iz Dinama.

"Ako su počela uhićenja, znači da DORH i sudac istrage smatraju da postoji osnovana sumnja, To je već puno. Što znači za sam postupak, prerano je reći.

Postupak je kontaminiran na neki način, ali završio je osuđujućom presudom. Hoće li se moći dovesti u vezi korupcija sudaca s donošenjem odluke, tek treba vidjeti. Mamić, ako je dao novac, dao ga je da mu pogoduju, da ga oslobode", rekao je Nobilo, ističući kako je ovo velika stvar za Hrvatsku i naše pravosuđe.

"Ovo je bomba", zaključuje.

Istaknuo je kako teško postoji opasnost od bijega, ali upozorava na drugi velik problem pred kojim će se naći tužitelji.

To su ljudi koji su prijatelji sa svima koji vode postupak. Bilo bi neprimjereno da su na slobodi. Značajno je već i to što su bili dovedeni pred stegovno vijeće, a činjenica da su uhićeni, došli su do donjeg praga . Radi se o sucima koji su očigledno primili novac od Mamića. Ako će biti pritvoreni, radi se o ozbiljnoj stvari. Tužitelji se u ovakvim slučajevima ne bi smjeli zaletjeti – kad idete na visoko rangirane suce, ne smijete promašiti", prokomentirao je Nobilo.