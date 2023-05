Sportski zrakoplov koji je danas nestao u Gorskom kotaru bio je dio skupine od osam sličnih zrakoplova koji su iz Maribora krenuli prema Puli, doznaje RTL. Riječ je o malom zrakoplovu avionu Cirrus SR20 nizozemskih registracijskih oznaka. Iz zračne luke u Mriboru potvrdili su za RTL da je skupna tih zrakoplova zajedno letjela po Europi i da su svi poletjeli otprilike u isto vrijeme iz Maribora.

"Procedrura je jednostavna, tu nema nikakvih posebnih teretnih listova ni popisa putnika, kao što je slučaj u velikoj avijaciji. Pilot najavi plan leta i to je to. On mora najaviti svoju rutu, kamo ide", kazao je za RTL Danas Josip Milošević, stručnjak za zrakoplovne nesreće.

Iz pulskog aerodroma zasad nisu potvrdili jesu li preostali zrakoplovi iz skupine stigli ondje, a Agencija za istraživanje nesreća u zračnom nije obaviještena o drugim nestancima. Više pogledajte u video prilogu.