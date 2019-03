NESREĆA NA GROBLJU U BUZETU: Arheologinju zatrpala zemlja u iskopu, prevezena je u bolnicu

Nesreća se dogodila tijekom radova na proširenju gradskog groblja u Buzetu koje izvodi pulska tvrtka Arheo tim. Arheologinja je ušla u iskop kako bi ondje postavila oznaku, a tada se na nju urušio zemljani nasip prethodno iskopan bagerom te ju posve zatrpao

Tridesetdevetogodišnju arheologinju jutros je, oko 8.20 sati, u iskopu na gradskom groblju u Buzetu zatrpala zemlja sa zemljanog nasipa koji se urušio na nju.

U pomoć su joj odmah priskočili radnici koji su rukama otkopali zemlju s nesretne žene omogućivši joj da diše. Potom je kolima Hitne pomoći prebačena u bolnicu u Rijeci, pišu 24 sata.

Ozlijeđena je, ali nije u životnoj opasnosti

Nesreća se dogodila tijekom radova na proširenju gradskog groblja u Buzetu koje izvodi pulska tvrtka Arheo tim. Arheologinja je ušla u iskop kako bi ondje postavila oznaku, a tada se na nju urušio zemljani nasip prethodno iskopan bagerom te ju posve zatrpao.

“Ona nije životno ugrožena, ali trenutno nemamo informaciju o njezinim ozljedama”, kazala je za 24 sata Nataša Vitasović, glasnogovornica Policijske uprave istarske. .

Vlasnica tvrtke Arheo tim, u kojoj stradala arheologinja radi, Teodora Šalov kaže kako su svi zaposleni bili u šoku čuvši za događaj u Buzetu.

‘Ja sam trebala biti na njenom mjestu’

“Nama su radni uvjeti gotovo uvijek opasni jer se moramo i zavlačiti u rupe podno iskopane zemlje. Tako je to bilo i u ovome slučaju. Ja sam trebala biti na njenom mjestu, ali me kolegica zbog obaveza zamijenila. Po onome što ja znadem, valjda je kiša omekšala iskop i zemlja visine jedno četiri do pet metara samo je počela curiti kada je ona zabila trasirku. Zasada je dobro. Čuli smo se s njome telefonski, i kazala nam kako joj zemlja pala na prsa i zakopala noge koje je bole, najviše koljeno. Kad pretrage budu gotove znam ćemo nešto više”, kazala je Šalov koja je i sama arheologinja.

Arheološki nadzor na groblju u Buzetu obavlja se jer je u iskopima pronađeno mnogo srednjovjekovne šute, kao i zakopanih nadgrobnih ploča iz 19. stoljeća.