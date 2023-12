Mladić iz Kuršanca objavio je bizarne fotografije na Facebooku i tako šokirao javnost. Na fotogorafije puške nalijepio je srčeka i tako stvorio nespojivu kombinaciju, piše emedjimurje.

PU međimurska reagirala je na ovu objavu i izdala apel javnosti da je fotografiranje neregistriranih pušaka ilegalno i predstavlja ozbiljan prekršaj.

Najgore od svega, ovo nije izoliran slučaj. Mnogo je sličnih objava na društvenim mrežama, a mladi bi morali biti svjesni kakve opasnosti proizlaze iz neodgovornog rukovanja oružjem i objavljivanja takvih sadržaja na javnim platformama.

Kako mu je to palo na pamet?

Mladićev motiv nije jasan. Stručnjaci kažu da mladi nisu svjesni opasnosti od oružja, ali i da tako samo pokušavaju privući pažnju.

"Mobilni timovi redovito dolaze u sva romska naselja s ciljem kako bi dodatno educirali i potaknuli građane da dobrovoljno predaju oružje, ukoliko ga posjeduju. Na žalost, puno je lažnih Facebook profila, s ovim konkretno slučajem nisam upoznat, no činjenica je da to stvara velik problem i nemire. Ne mogu poreći da u romskim naseljima nema oružja, no isto tako mogu reći da je oružja manje nego li ga je bilo prije", rekao je Matjaš Dida Oršuš iz Trnovca, predsjednik vijeća Romske nacionalne manjine Međimurja za emedjimurje.

Dodao je kako je činjenica da ovaj problem ne mogu iskorijeniti, no isto tako, ovim putem još jednom je pozvao sve Rome da predaju svoje oružje policiji, bez bilo kakvih posljedica.

Na ovaj slučaj jasno je rekao da oružje ne podržavaju. Ipak, ostaje pitanje, zašto mladić ima pušku i zašto je svoju "intimu" podijelio na društvenim mrežama?

