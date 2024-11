Užarile su se društvene mreže u noći na ponedjeljak zbog dojava građana da na području zagrebačke Dubrave čuju eksplozije.

"Bome nešto dva puta grunulo i to jako u zadnjih sat vremena","Čula sam, još se pitam što je to pa se prepala da nije potres", samo su neki od komentara. Drugi su odgovarali da se čulo i u susjednom Oporovcu.

"Da, užas, kao da je eksplodiralo nešto", bio je jedan od komentara.

Pitali smo zagrebačku policiju jesu li o ovome imali dojave s obzirom na to da su se društvene mreže zažarile od komentiranja i čini se kako su zaista mnogi čuli zvuk nalik eksploziji što je mnoge uznemirilo.

Potvrdili su nam da je policija zaista zaprimila tri dojave građana. "U nedjelju u večernjim satima na području Policijske postaje Dubrava zaprimljene tri dojave građana o navodnom pucanju petardama. Policijski službenici izašli su na mjesto traženja intervencije kojom prilikom im se nitko nije obraćao, odnosno nitko nije zatečen, te slijedom toga nisu utvrđeni elementi prekršaja, odnosno narušavanja javnog reda i mira. S obzirom na predstojeće dane blagdana policija će s posebnom pozornošću navedenu problematiku pratiti i reagirati radi održavanja javnog reda i mira i sprječavanja svega onog što utječe na miran život građana", naveli su u svom odgovoru.

Iskoristili su priliku i podsjetili na akciju "Mir i dobro" koja je prvenstveno preventivnog karaktera.

"Nju već tradicionalno uoči Božićnih i novogodišnjih blagdana provodi Ministarstva unutarnjih poslova. Skrećemo pozornost da je od 15. prosinca sve do 1. siječnja službeno građanima dozvoljena nabava pirotehničkih sredstava koja su dozvoljena dok je uporaba dozvoljena od 27. prosinca do 1. siječnja. Inače, pirotehnička sredstva kategorije F1, za osobe starije od 14 godina, dozvoljena su tijekom cijele godine. Zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina, u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, u prodavaonicama koje imaju odobrenje za prodaju, a uporaba dozvoljene pirotehnike kategorije F2 i F3 moguća je građanima starijim od 18 godina", naveli su iz policije.

Zagrebačka policija dala je i savjete građanima i to:

suzdržite se od uporabe pirotehničkih sredstava,

ako ipak koristite pirotehniku, obavezno pročitajte i pridržavajte se uputa proizvođača za sigurno rukovanje,

izbjegavajte korištenje pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima i tamo gdje se okuplja veći broj građana,

ne koristite pirotehnička sredstva u prostorima gdje se nalaze eksplozivna i lakozapaljiva sredstva,

ne bacajte pirotehnička sredstva ispod ili na vozila, na balkone ili ispod stakla,

ne koristite pirotehnička sredstva pod utjecajem alkohola,

ne bacajte pirotehnička sredstva u zonama gdje se nalaze kućni ljubimci i druge životinje,

ne pokušavajte ponovno aktivirati pirotehničko sredstvo koje je zatajilo

