Motiv napada na mladića u zagrebačkoj Dubravi bila je njegova odjeća koja je napadačima bila smiješna, doznaje N1. Od jučer su u istražnom zatvoru, a nakon privođenja priznali su da su na mladiću vidjeli narukvicu i poderane hlače što je bio okidač da nasrnu na njega.

Dobro obavješteni policijski izvori kažu da su mladića napadači pratili po tramvaju i autobusu, a kada je izašao odlučili su ga pretući. Jedan od napadača, potapšao ga je po ramenu i tražio upaljač. Kada je napadnuti mladić počeo kopati po džepovima, jedan od napadača odgurnuo ga je nakon čega je pao na pod. Nakon što je pao, maloljetnik, koji je ujedno bio i "vođa" ovog napada, počeo ga je udarati nogom u glavu.

Naposljetku su mu se pridružila i ostala dvojica, dok je četvrti stajao sa strane jer se nije htio miješati i tući mladića. Istražiteljima je ispričao da je i tada bio svjestan posljedica.

Dakle, trojica maloljetnika osumnjičeni su za nanošenje teških ozljeda za što zakon predviđa do pet godina zatvora. Tužiteljstvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora nasilnim maloljetnicima, a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu jučer je to i prihvatio. Sve to jer postoji bojazan da bi se takvo djelo moglo ponoviti iako napadači do sada nisu bili osuđivani.

Podsjetimo, za ovaj slučaj saznalo se nakon što je majka na Facebooku objavila što se dogodilo i prikazala fotografije ozljeda te opisa napadača kako bi ih što lakše našli. Mladić je, dodala je majka, zadobio teške ozlijede glave i tijela, a slučaj je odmah prijavila policiji. U ovom trenutku svi napadači su identificirani.

POGLEDAJTE VIDEO: Riješen slučaj premlaćivanja 18-godišnjaka! Donosimo šokantne podatke o porastu maloljetničkog nasilja