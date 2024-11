Velika tuga u Zagorju: Svećenik preminuo nakon jutarnje mise

Nakon jutarnje mise u nedjelju je preminuo velečasni Stjepan Tenšek, župnik Župe sv Marina biskupa u Šćitarjevu. Bio je u 52. godini života i 27. godini svećeništva.

"Vlč. Tenšek rođen je 7. siječnja 1972. godine u Krapini od, sada već pokojnih, oca Ivana i majke Vere rođ. Šoštarić. Djetinjstvo je proveo u mjestu Gornja Pačetina koje pripada župi Sveti Križ Začretje. Kršten je 16. siječnja 1972. godine u župnoj crkvi Uzvišenja Sv. Križa u Svetom Križu Začretju, gdje je i krizman 2. svibnja 1987. godine.

Nakon osnovne škole koju je pohađao u Krapini od 1979. do 1987., ulazi u Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu na Šalati, gdje je od 1987. do 1991. pohađao Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika (klasičnu gimnaziju) gdje i maturira 1991. godine. Po maturi, u jesen iste godine primljen je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište te kao bogoslov – svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije (akademske godine 1991./1992.) upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1996. godine.

Za đakona je zaređen 13. listopada 1996. godine u zagrebačkoj Prvostolnici, a svoj đakonski praktikum vršio je do svojeg prezbiterskog ređenja u Župi sv. Pavla Apostola u Zagrebu – Retkovec. Za svećenika ga je 29. lipnja 1997. zaredio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić u zagrebačkoj Prvostolnici. Mladu misu slavio je 13. srpnja 1997. godine u zavičajnoj Župi Uzvišenja sv. Križa u Svetom Križu Začretju", objavila je Zagrebačka nadbiskupija, a prenio portal Zagorje International.

"Svoje svećeničko služenje započeo je 31. kolovoza 1997. godine kao župni vikar u Župi Uzvišenja Sv. Križa u Kravarskom, gdje je ostao tri godine, do 12. kolovoza 2000. Potom je premješten u Župu sv. Martina Biskupa u Dugom Selu, gdje je službu župnog vikara obnašao sljedeće četiri godine, od 13. kolovoza 2000. do travnja 2004., kada je dekretom od 15. travnja 2004. bio imenovan upraviteljem novoosnovane Župe Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu – Ostrna, koja je osnovana 19. ožujka 2004. godine odvajanjem od Župe Dugo Selo – Sv. Martin. Kao upravitelj župe Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu nastavio je pastoralno pomagati u Župi sv. Martina Biskupa u Dugom Selu, koliko mu je dopuštala nova služba. Uz navedeno bila mu je od 1. listopada 2001. do ljeta 2004. godine povjerena i služba bilježnika Dugoselskog dekanata.

Nakon toga je dekretom od 10. srpnja 2004. imenovan upraviteljem Župe sv. Martina Biskupa u Velikoj Trnovitici i upraviteljem Župe sv. Tri kralja u Staroj Plošćici. Službu upravitelja župe u Velikoj Trnovitici obavljao je tri godine, od kolovoza 2004. do kolovoza 2007., a službu upravitelja župe u Staroj Plošćici dvije godine, od kolovoza 2004. do kolovoza 2006., kada je započeo službu upravitelja Župe sv. Tome Apostola u Tomašici gdje je tu službu vršio do kolovoza 2007. Ujedno je kao svećenik Garešničkog dekanata od 15. prosinca 2006. do ljeta 2007. godine vršio službu bilježnika Garešničkog dekanata.

Nakon toga je imenovan upraviteljem Župe sv. Roka u Luki, kojom je upravljao tri godine, od kolovoza 2007. do kolovoza 2010. godine. U ljeto 2010. imenovan je upraviteljem Župe Presvetog Trojstva u Kraljevcu na Sutli i istovremeno upraviteljem Župe sv. Ane u Rozgi. U župi Rozga je službu vršio dvije godine, od kolovoza 2010. do rujna 2012., a u župi Kraljevec na Sutli službovao je kao župni upravitelj tri godine, od kolovoza 2010. do rujna 2013.

Godine 2013., dekretom od 3. srpnja, imenovan je župnikom u Župi sv. Martina Biskupa u Šćitarjevu, što je bila i njegova posljednja služba", dodaje se u priopćenju.

