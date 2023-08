"Ma to je bio bezobrazluk, iživljavanje, maltretiranje nas kupača, dođu s te glamurozne jahte, to vam je jahta onog Bezosa, i on je bio tu na Lastovu prije neki dan. I počnu izvodit piz*arije, majmunarije, zalijeću se na obalu, dođu na 30, 40 metari od nas. Što smo mi trebali, maknut se dok se oni igraju. Ma čekaj, što ti misliš tko si ti?! Prijavljivali smo ih, nego kako! Poslije smo čuli da je bilo i s drugih plaža gdje su to napravili. E bome nećeš tako, ne može. Nećemo mi trpjeti ta s*anja, nauči se ponašat, u gostima si", ispričali su svjedoci divljanja jet skijem u neposrednoj blizini lastovskih plaža dvojice stranih državljana s jahti Jeffa Bezosa.

Kako piše Slobodna, policija i Lučka kapetanija su brzo reagirale. Bilo je, pričaju svjedoci, kao u akcijskom filmu, jet ski vozači su se brzo usmjerili prema matičnom brodu. Na gliseru Kapetanije upalile su se sirene.

Strancima je naplaćena kazna, svakom od tri tisuće eura, a iako im vjerojatno nije toliko teško pala. jet ski s milijarderovog plovila u ovom dijelu akvatorija više nije palio.

'Ne'š ti što je njima platit' tu kaznu'

"Ne'š ti što je njima platit tu kaznu, da je i veća ne bi trepnuli okom čim na tom super brodu ljetuju. Ali neka znaju da se to trpjeti neće. I neka su je platili, svaka čast Kapetaniji, konačno je netko rekao zakon je zakon i toliko ćeš i dobit jer radiš nered u kojem bi netko mogao bez glave ostat. Bravo momci ", govore mještani Lastova.

Američki milijarder, u pratnji zaručnice Lauren Sanchez i prijatelja boravio na njegovoj super luksuznoj jahti "Koru", tijekom krstarenja obilazeći naše otoke. Između ostalog posjetili su i Lastovo. Bezos i zaručnica su već prije nekoliko dana otišli iz Hrvatske, dok su njegova plovila i dalje u južnom akvatoriju.