Sa sjevera Hrvatske stiže bizarna pravosudna priča, još jedna u nizu. Naime, kako piše Podravski list, punih devet godina trebalo je da cigla kojom je 2013. godine gađan, srećom ne i pogođen ludbreški policajac u Svetom Đurđu, bude službeno oduzeta te uništena kao sredstvo počinjenog kaznenog djela. Povrh svega, okrivljena žena proglašena je krivom i osuđena, a presuda je postala pravomoćnom 2015. godine, prije sedam godina.

Je li Romkinja gađala muža ili policajca?

Ovako je to bilo… Dvojica ludbreških policajaca 17. kolovoza 2013. godine oko 17 sati došla su u romsko naselje u Svetom Đurđu kod Ludbrega kako bi obavili obavijesni razgovor s jednim Romom vezano uz dojavu da ga je prethodnog dana napao drugi Rom. No, s ciglom u rukama dočekala ih je Romkinja, inače iz Drnja pored Koprivnice. Zamahnula je ciglom kako bi ih pogodila i bacila je u smjeru jednog policajca, no srećom ga je promašila.

Uhićena je zbog napada na službenu osobu i 15. srpnja 2015. godine proglašena krivom za to kazneno djelo te osuđena na sedam mjeseci uvjetnog zatvora. Sud je tijekom suđenja utvrđivao je li ona bacila ciglu na policajca s ciljem da ga napadne i ozlijedi ili na svog supruga koji je bio kraj policajca, a s kojim se svađala.

Sud donio odluku o cigli: Mora biti uništena

Policajac je na sudu rekao da je cigla proletjela pored njegove glave te ga zamalo pogodila, a da je spomenuta žena ponovno htjela gađati ga ciglom, ali ju je u tome spriječio njezin suprug. Na kraju ju je suprug pred policajcima i ošamario tako da je kamen bacila i pogodila drugog Roma zbog kojeg je policija došla u naselje.

Podravski list piše da je cigla kojom je počinjeno kazneno djelo bila arhivirana sve do sada, sedam godina nakon pravomoćnosti presude i devet godina od napada na policajce kada je oduzeta i pohranjena kao dokaz u kaznenom postupku. Naime, tek su se sada, na temelju upita Policijske postaje Ludbreg što činiti s tom ciglom, varaždinski tužitelji obratili Općinskom sudu koji je rješenjem naredio kako se cigla mora uništiti. Uništenje sporne cigle povjereno je Policijskoj postaji Ludbreg.