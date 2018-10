NAČELNIK SPLITSKO-DALMATINSKE POLICIJE O SINOVLJEVOM INCIDENTU: ‘Spreman sam podnijeti sve konzekvence’

“Napravio sve što sam kao policajac trebao, bez odgađanja. Stručni tim Ravnateljstva dolazi u Split, ja sam tu u očekivanju i sve konzekvence koje iz toga proizlaze ja sam spreman podnijeti”, izjavio je načelnik PU splitsko-dalmatisnke čiji sin se u alkoholiziranom stanju zabio njegovim služebnim vozilom u most na Bačvicama

Načelnik splitsko-dalmatinske Policijske uprave Slobodan Marendić izjavio je da je spreman podnijeti sve posljedice nakon što je njegov 19-godišnji sin, u noći s ponedjeljka na utorak, skrivio prometnu nesreću vozeći pod utjecajem alkohola službeni policijski automobil te udarivši njime u ogradu mosta na Bačvicama, javlja N1.

U nesreći nitko nije stradao već je samo nastala materijalna šteta. Marendić je prethodno za Hinu izjavio da je njegov sin oko dva sata u noći odlučio na molbu svoje djevojke odvesti je kući. No, Marendiću prd kućom sinoć niej bio parkiran privatni nego službeni automobil Ford focus, pa je sin sjeo u taj. Iako mu je nakon nesreće izmjereno 1,70 promila alkohola u krvi, njegov otac tvrdi da je ovaj popio samo dva pića.

“Nakon priopćenja koje je izazvalo veliku pozornost osjetio sam potrebu i želju da objasnim što se noćas dogodilo. Jedan nepromišljen potez mog sina doveo nas je u situaciju da pričamo o ovom događaju. Želim kazati da sam u momentu saznanja o prometnoj nesreći koju je on napravio izvijestio Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku, operativno dežurstvo, zatražio sam od kolega da zatraže proceduru kakva se inače radi. Pokrenuo sam, kao policajac, proceduru koja se treba napraviti. Kao otac sam onda nazvao ljude, zamolio da me odvedu do mjesta gdje se nesreća dogodila, tamo stupio u kontakt sa svojim sinom, nakon što je završeno istraživanje na mjestu događaja te ga odvezao kući. Moram naglasiti, radi se o nepromišljenom potezu mog sina koji je uzeo vozilo koje imam na korištenju 24 sata. Pogriješio je i to je situacija koju imam sada”, izjavio je Marendić, kako prenosi N1.

Marendić ističe da sinu nije dozvolio da uzme njegov službeni automobil.

“Ključevi su bili na stolu i on je uzeo vozilo. On je došao s posla, javio se i ja sam nastavio spavati. Čujte, ja sam napravio sve što sam kao policajac trebao, bez odgađanja. Stručni tim Ravnateljstva dolazi u Split, ja sam tu u očekivanju i sve konzekvence koje iz toga proizlaze ja sam spreman podnijeti”, rekao je Marendić.