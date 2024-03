Na slobodu je puštena 23-godišnja konobarica noćnog kluba Monaco u Karlovcu koja je palila šank te zapalila i više gostiju.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu navodi da su po primitku kazene prijave policijske postaje Karlovac jučer ispitalo konobaricu zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog kaznenog djela protiv opće sigurnost. Navode kako postoji osnovana sumnja da je djevojka 24. ožujka u noćnom klubu na području Karlovca, kao konobarica u prostoru šanka prolijevala po plohi šanka alkoholno piće te ga palila, lakomisleno smatrajući da do štetnih posljedica neće doći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navode da je plamen zahvatio više posjetitelja kluba te su četiri osobe zadobile teške tjelesne ozljede, dok su tri osobe lakše ozlijeđene. "Državno odvjetništvo je, nakon ispitivanja osumnjičenice, naložilo pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke puštanje osumnjičenice na slobodu s obzirom na to da se nisu ispunile pretpostavke za određivanje istražnog zatvora s obzirom na to da ne postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bijega, od utjecaja na svjedoke i na opasnost od ponavljanja djela niti se radi o kaznenom djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora", stoji u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva.

Dodaje se da će DORH u daljnjem tijeku postupka nastaviti, u okviru svoje nadležnosti, s provođenjem radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KONOBARICA (23) iz noćnog kluba Monaco u Karlovcu koja je paleći šank zapalila više gostiju branit će se sa slobode.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je 25. ožujka 2024., po primitku kaznene prijave Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić, provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja državljanke Republike Hrvatske (2001.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 3. u svezi članka 215. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DORH navodi kako postoji osnovana sumnja da je osumnjičena 23-godišnjakinja 24. ožujka 2024., u noćnom klubu na području Karlovca, kao konobarica u prostoru šanka prolijevala po plohi šanka alkoholno piće te ga palila, lakomisleno smatrajući da do štetnih posljedica neće doći, pri čemu je plamen zahvatio više posjetitelja tog kluba te su četiri osobe zadobile teške tjelesne ozljede, dok su tri osobe lakše ozlijeđene.Državno odvjetništvo je, nakon ispitivanja osumnjičenice, naložilo pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke puštanje osumnjičenice na slobodu s obzirom na to da se nisu ispunile pretpostavke za određivanje istražnog zatvora propisane člankom 123. stavkom 1. Zakona o kaznenom postupku, odnosno s obzirom na to da ne postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bijega, na opasnost od utjecaja na svjedoke i na opasnost od ponavljanja djela niti se radi o kaznenom djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, stoji u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva.

Inače, cijeli događaj i snimljen, a snimke suuznemirujuće. Klub je ranije izrazio žaljenje zbog događaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan od svjedoka za RTL Danas progovorio je o dramatičnim trenucima: "Panika je nastala, ljudi su počeli trčati kao muhe bez glave. Mislim da je dosta ljudi preneslo onda plamen dalje jer su se uspaničili. Bilo je malo onako horor scena".

"Zaprimljene su dvije ženske osobe, 2002. godište. Nisu životno ugrožene. Obrađene su, klinički su zbrinute, rane se previjaju. Radi se o opeklinama koje su izazvane otvorenim plamenom u području lica, trupa, toraksa i trbušne stijenke“, kazao nam je je Dražen Tufeković, specijalist opće kirurgije u OB-u Karlovac nakon samog događaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Vatrena noć u Karlovcu. Uz Šank konobarica zapalila i goste. Šokirani Florijan: Gledao sam ljude kako gore'