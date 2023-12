Nepoznati počinitelj noćas je na pročelju srpske pravoslavne crkve sv. Trojice u Bjelovaru sprejom ispisao nekoliko grafita u obliku slova "U" sa križićem u sredini, uz natpis "Za dom spremni", piše Bjelovar.live.

Kako bi se pronašao počinitelj protiv kojeg slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari, policijski službenici PU bjelovarsko-bilogorske provode intenzivno kriminalističko istraživanje.

Uz natpis "Za dom spremni" stoji i broj 14/88. Broj 14 označava slogan od četrnaest riječi na engleskom jeziku: "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("Moramo osigurati budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu") Davida Lanea, pripadnika rasističke organizacije The Order.

Broj 88 označava izraz "Heil Hitler" jer je H osmo slovo engleske abecede.

Ovo nije prvi put da se spomenuta crkva našla na meti vandala.

