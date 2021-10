PU ličko-senjska ove je godine zabilježila zabrinjavajućih šest slučajeva silovanja na području PP Novalja, a dva silovanja dogodila su se u razmaku od svega tri dana - jedno u blizini popularne plaže Zrće, a drugo u blizini Novalje. Žrtve u oba slučaja su turistice iz Njemačke su dobi od 19 godina, piše Jutarnji list. Proteklih je godina na tom području bio zabilježen po jedan ili nijedan slučaj silovanja.

Prva žrtva prijavila je da ju je muškarac silovao, nakon čega je policija odmah pokrenula istragu prilikom čega je otkriveno da se ovaj seksualni delikt dogodio u jutarnjim satima, a na kriminalističko je istraživanje doveden 27-godišnji Zagrepčanin. Županijsko državno odvjetništvo je protiv njega podiglo optužnicu za kazneno djelo silovanja. Druga žrtva, također 19-godišnja Njemica, silovanje je prijavila 18. kolovoza, a počinitelj je također brzo pronađen. Radilo se o 29-godišnjem državljaninu Luksemburga.

Silovanja u jeku sezone

Zbog tajnosti postupka nije poznato koji slučaj se dogodio na Zrću, a koji u blizini Novalje. No, poznato je da su se oba slučaja dogodila u jeku sezone dok se tisuće mladih zabavljalo na jednom od najpoznatijih hrvatskih "party" otoka. Zajedničko u oba slučaja je to da su se dogodila u ranim jutarnjim satima, dakle vjerojatno pri povratku iz popularnih klubova, a za pretpostaviti je da su žrtve vjerojatno ranije upoznale svoje napadače.

"Državno odvjetništvo je u oba slučaja sucu istrage Županijskog suda u Zadru podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora i to u jednom slučaju zbog opasnosti od bijega, a u drugom slučaju zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka - žrtvu, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, međutim sudac istrage je u jednom predmetu odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora kao neutemeljen, dok je u drugom slučaju djelomično prihvatio prijedlog državnog odvjetništva protiv okrivljenika te odredio mjere opreza kao supstitut za istražni zatvor", rekli su za Jutarnji iz zadarskog Županijskog državnog odvjetništva.

Optuženima prijeti od jedne do deset godina zatvora

Neslužbeno se pak doznaje da je hrvatskom državljaninu zabranjeno približavanje i uspostavljanje kontakta sa žrtvom, dok se silovatelj iz Luksemburga brani sa slobode, a hrvatske vlasti u to vrijeme razmatraju opcije kako dalje nastaviti njegov kazneni progon. Jedna od opcija je suđenje u odsustvu, ukoliko se okrivljenik ne bude odazivao sudskih pozivima te se u tom slučaju raspisuje međunarodna tjeralica i europskih uhidbeni nalog. A Hrvatska može prepustiti kazneni progon Luksemburug, no u praksi je to rijetkost.

A u Novalji su zabrinuti zbog porasta slučajeva silovanja. Dok 2016. godine nije bilo zabilježeno niti jedno, ove godine je dosad prijavljeno već šest slučajeva. "Imamo na Zrću i na području Novalje sve veću uporabu narkotika, alkohola i problematično ponašanje uzrokovano opijatima", kazao je za Jutarnji sugovornik iz policijskog miljea.

Dodao je da je problem i to što su žrtve često omamljene alkoholnim koktelima ili kakvim drugim narkoticima zbog čega je kasnije teže ustanoviti što se točno dogodilo.

Optuženim mladićima, iako su trenutno na slobodi, prijeti od jedne do deset godina zatvora zbog njihovih nedjela.