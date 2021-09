Ženu staru šezdesetak godina, plave kose do ramena i visoku 165 centimetara koja maše s obale, prvi je uočio muškarac s brodice.

PU primorsko-goranska izvijestila je kako je u nedjelju, 12. rujna, na području otoka Krka pronađena ženska osoba srednjih godina, kojoj je pružena liječnička pomoć. Riječ je o ženskoj osobi starosti oko 60. godina, srednje tjelesne građe i visine 165 cm, plave kose do ramena i plavih očiju. U trenutku pronalaska bila je odjevena u tamnoplavu majicu na bijele pruge s kapuljačom, crne hlače, tenisice i platnenu kapu-šešir roze boje.

Ženu je prvi uočio muškarac s brodice, a budući da se radilo o području kojem se teško prilazi s mora i kopna, pozvao je Centar za spašavanje i traganje na moru, a oni HGSS.

"Naših 14 članova odmah je u nedjelju krenulo prema tome mjestu. Jednim dijelom vozili smo se terencem, no dva kilometra morali smo propješačiti. Dolje, na obali, zatekli smo ženu s lakšim ozljedama, imala je i nekoliko ogrebotina te bila izrazito dehidrirana i malaksala. Jedva je mogla popiti nekoliko gutljaja vode. Smjestili smo je na nosila jer nije bila sposobna hodati, te je prevezli u bolnicu", kazali su i riječkog ogranka HGSS-a za 24 sata.

Policija moli građane za pomoć

Sa ženom su komunicirali na engleskom jeziku, no ona nije znala kako se zove, odakle je niti kako je uopće došla na nepristupačan teren. Osim toga, pronađena žena uz sebe nije imala ni dokumente ni mobilni uređaj te stoga PU primorsko-goranska moli građane za informacije koje bi mogle pomoći u otkrivanju identiteta spomenute žene.

"Dosad su poduzete sve mjere, uključujući provjeru svih smještajnih jedinica na navedenom području, no još, nažalost, nisu dale rezultate. Trenutno se provjerava i nekoliko dojava mještana koje se dovode u vezu sa slučajem, no zasad nema nikakvih konkretnih rezultata u otkrivanju identiteta", poručili su iz PU primorsko-goranske.

A lokalno se stanovništvo čudi kako je gospođa uopće završila na tom nepristupačnom terenu. "Čudno je što je uopće tražila na tom području. To vam je iznimno nepristupačan dio uvale s užasno oštrim stijenama. To su vam doslovno žileti koji režu gumu na cipelama, a kamoli kožu na nogama. Tu nema ni života ni životinja, osim možda koje zalutale divlje svinje ili medvjeda, koji znaju preplivati od Crikvenice prema amo u potrazi za hranom, ali i to je rijetkost jer tamo nema ni hrane, ničega. To je samo kršovita oštra stijena. A žena tih godina sigurno nije mogla plivati tu distancu, tu treba iznimna snaga. Čak je i scenarij da ju je netko možda tamo odvezao barkom teško uvjerljiv jer i barkom, zbog tih golih stijena teško možeš prići obali", rekli su mještani.