Policija je u srijedu poslijepodne počela očevid po dojavi da su u karlovačkoj četvrti Gaza, na divljem odlagalištu građevinskog otpada, pronađene ljudske kosti, a to su potvrdili i u Policijskoj upravi karlovačkoj rekavši da slijedi kriminalističko istraživanje.

Gaza je nekoliko stotina metara udaljena od karlovačkog korza. Da se ondje nalaze kosti anonimnom prijavom saznali su u stranci Možemo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Draženka Polović iz te političke stranke rekla je da je anonimni prijavitelj o tome obavijestio nju i rekao da to čini jer je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Karlovca njihov vijećnik Dobriša Adamec upozorio na postojanje nezakonitog odlagališta otpada u neposrednoj blizini gradske tvrtke Čistoća.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas na granici sa Slovenijom gdje policija zaustavlja ilegalne migrante: 'Hrvatska nije napravila dovoljno'

'Netko tako složio'

"Čovjek koji me nazvao je rekao da 'ne znamo cijelu priču o tom deponiju' i upozorio da se ondje nalaze posmrtni ljudski ostaci", rekla je Polović Hini te dodala da se na lokaciju uputila sa stranačkim kolegom Ivicom Furačem koji je pak rekao da su pronašli lubanju, bedrenu kost i druge dijelove kostura, i to na hrpi, pa taj umirovljeni policajac pretpostavlja da je to "netko tako složio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pretpostavljaju da su kosti iskopane za građevinskih radova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Direktor Čistoće Vlatko Ivka je rekao da ne zna ništa o tom odlagalištu otpada.