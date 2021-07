Jutros u Splitu 28-godišnji A.N., otprije poznat policiji po nizu kriminalnih djela, bez posebnog povoda napao je i brutalno pretukao dvije žene. Jednu je napao ispred kafića na Firulama, kada je ova otključavala lokal da bi ga počistila prije otvaranja. Drugu ženu napao je pred ulazom u zgradu. Policija je nakon višesatne potrage poslijepodne uhvatila napadača u Podstrani.

'Bio je to klasični pokušaj ubojstva'

Damir Margeta, suprug Nevenke Margete, jedne od napadnutih žena, za HRT je izjavio da je napad bio brutalan.

"Dogodilo se to da je taj monstrum, lik, osoba najljubaznije zamolio čašu vode i kad se ona okrenula da će mu donijeti tu čašu vode, spustila se niz drugu stepenicu, napao ju je bocom piva. I kad je pala nastavio je udarati po glavi i vratu. Ovo je bio klasičan pokušaj ubojstva. Ovdje nije riječ o napadu. Moja žena je pokušala pružiti otpor, međutim već je bila u šoku i da se nije tu pojavila jedna strankinja, turistikinja i zvala pomoć, čisto sumnjam da bi žena preživjela taj napad. Začuđujuće je da je gospodin odšetao nonšalantno s mjesta događaja kao da je s njom pio kavu. Da bi nakon pola sata napao drugu osobu. Eto kako je to otprilike izgledalo, kazao je Margeta.

'Oporavlja se, ali je u velikom šoku'

Njegova supruga je, kaže, nakon liječničke obrade puštena kući.

"Oporavlja se, u šoku je, u velikom je šoku. Natučena joj je vilica, nije slomljena, ali glava joj je puna hematoma. Vilica, ruke, vrat… u velikom je šoku. U šoku sam i ja koji sam vidio te snimke, a kamoli ona koja je mirna i povučena osoba", dodao je suprug napadnute žene.

Ona je, pak, za 24 sata kazala kako ne može micati vilicu od bolova.

"Nosim ovratnik, glava me jako boli. Imam potres mozga. U strahu sam velikom. Cijelo vrijeme me udarao u glavu. Sve bih vam vrlo rado ispričala, ali nemam snage", kazala je.

'Tog mladića smo već jednom vidjeli ovdje'

Nevenka je čistačica u kafiću ispred kojeg se dogodio napad. Mladiću je u jednom trenutku okrenula leđa ne očekujući da će se ovaj pretvoriti u napadača. Bocom ju je udario u glavu, a nakon što je pala na tlo nastavio ju je mučki udarati po glavi. Kada se pokušala obraniti, udario ju je koljenom u glavu, a zatim ležerno odšetao. Srećom, njegov napad zabilježile su nadzorne kamere pa je ubrzo identificiran i uhvaćen.

Djelatnici kafića u kojem radi i napadnuta žena zgroženi su napadom, a kažu da su napadača ranije viđali ondje.

"Žao nam je Nevenke, dobra je žena i nije to zaslužila. Nitko to nije zaslužio. Nadamo se da se on više neće vraćati. Gospođa koja čisti plažu ispričala nam je da je prije napada na Nevenku taj mladić i nju verbalno napao. Tog mladića smo već jednom vidjeli ovdje. Prije dva tjedna je to negdje bilo. Molio nas je da mu naručimo taksi, a onda je otišao", kazao je za 24 sata konobar iz kafića.

Druga napadnuta žena zadobila je tešku ozljedu noge.