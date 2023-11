Nesretni muškarac (71) srušio se u crkvi netom prije početka večernje mise u crkvi sv. Nikole biskupa u Koprivnici. Hitna pomoć došla je u roku pet minuta. Oživljavali su ga sat vremena, ali ga nisu uspjeli spasiti.

"Najednom je počeo kašljati i krkljati, nije mogao doći do zraka, supruga se odmah uspaničila, počela je vikati 'Ivica, Ivica', a i ostali koji su se nalazili u blizini priskočili su u pomoć. Odmah su donijeli vodu, no on se već srušio i prestao disati. Polegli su ga na stolce, davali umjetno disanje, masirali srce, no bezuspješno", ispričala je svjedokinja koja je htjela ostati anonimna za Podravski.hr. Crkva je bila prepuna vjernika među kojima je bilo i djece.

Očevici su ispričali kako su ljudi bili u šoku. Župnik Tomislav Petrić je bio izbezumljen, ljudi su plakali, pokušavali pomoći, ali sve je bilo uzalud.

Nakon drame koja je trajala više od sat vremena, misa je održana, ali je trajala kraće nego inače. Na mjesto događaja došla je i policija.

Iz PU koprivničko-križevačke potvrdili su da je muškarac umro prirodnom smrću.

