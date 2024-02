U lipnju prošle godine došlo je do narušavanja javnog reda i mira u Varaždinu, a sada je došlo i do presude.

No, ono što je iznenađujuće je poruka same presude. Priča ide ovako, muškarac (38) je fizički napao dvije ženske osobe i počeo ih naguravati po ulici, a onda su s terase obližnjeg kafića prišli 34-godišnjak i 26-godišnjak. Rekli su napadaču neka prestane s maltretiranjem djevojaka, ali onda je on odgurnuo jednog od njih.

Stigla su dvojica prijatelja napadača i odvukli ga u dvorište, a dvojac koji je krenuo spašavati djevojke vratio se na terasu kafića. No, onda je nastao kaos. Muškarac (34) je nazvao policiju pa je napadač počeo vikati, galamiti i otimati se prijateljima iz ruku. Potom je preskočio dvorišna vrata trčeći prema terasi i stolu gdje je bio dvojac i skočio na jednog od njih, srušio ga na pod i počeo ga hvatati rukama.

Kako piše Danica.hr, tu je mladić (26) stao u obranu svog prijatelja i šakom udario napadača u glavu. No, kako ovaj i dalje nije prestajao, 34-godišnjak je uzeo staklenu bočicu s poda i njome udario napadača u glavu, nakon čega se ovaj uspio dići s poda i pobjeći s terase.

Prilikom obračuna, napadač je zadobio ozljedu glave u vidu rasjekline iznad desnog oka, mladić (26) je zadobio vidljivu površinsku ozljedu palca desne ruke, dok muškarac (34) nije zadobio nikakve vidljive ozljede", navodi se u presudi.

Varaždinska sutkinja je bez obzira na to što je dvojac išao braniti djevojke, odlučila da su svi jednako krivi i kaznila ih s 80 eura novčane kazne.

