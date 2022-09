Vozač (55) automobila riječkih oznaka poginuo je nakon što je na trajektnom pristaništu u Valbiski na otoku Krku automobilom sletio u more te s njime potonuo, izvijestili su u ponedjeljak iz primorsko-goranske policije.

Iz policije navode da je do slijetanja u more automobila Volkswagen, kojim je upravljao 55-godišnjak, došlo 16. rujna oko ponoći na trajektnom pristaništu Valbiski.

Htio se ukrcati na trajekt

Stradali je, s namjerom da se ukrca na trajekt koji prometuje od Valbiske do Meraga na Cresu, došao do ruba rampe za ukrcaj na trajekt, uz koju tada u blizini nije bilo pristalog trajekta te je vozilom sletio u more i potonuo.

Tijelo preminule osobe je prevezeno na Odjel patologije riječke bolnice gdje će, radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, biti obavljena obdukcija.