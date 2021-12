Jučer je u riječkom Centru za socijalnu skrb nepoznat muškarac napao zaštitarku, udarivši je u rame jer mu nije dozvoljavala da uđe u ustanovu.

Muškarac se pojavio pred kraj radnog vremena, oko 15 sati. Htio je ući u CZSS, no bez obrazloženja. Zaštitarka ga je pitanja što i koga treba, no on joj nije odgovorio, već ju je udario i otišao.

Ravnatelj CZSS-a Karlo Balenović rekao je kako je napadač imao sunčane naočale i masku na licu, prenosi Dnevnik.hr. Policija provjerava snimke s nadzornih kamera ne bi li ušla u trag počinitelju.

“Dojavu smo dobili jučer oko 15 sati. Kriminalističko istraživanje je u tijeku”, rekla je glasnogovornica policije primorsko-goranske Svemirka Miočić.