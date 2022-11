Za kazneno djelo koje sumnjiče mulu iz Brazila prijeti joj od jedne 12 godine zatvora. Trenutačno se nalazi na ženskom odjelu Remetinca, a prijeti joj od jedne do 12 godina zatvora. Kako javlja RTL Danas, rođena je kao muškarac, ali se deklarira kao žena, a po zanimanju je krojačica. Tužiteljstvu je rekla da je siromašna i teško živi. Za koga je Brazilka prenosila kokain u svom tijelu ni policiji ni tužiteljstvu nije otkrila. Branila se šutnjom. Čak nije željela niti odvjetnika.

"Ovo sada je već peta osoba iz savezne Republike Brazil koja je evo uhićena radi ovog kaznenog djela, odnosno prenošenja droge na različit načine. Dakle, gutanjem kapsula, u donjem rublju, zatim u različitim vrstama šampona i pribora za osobnu higijenu, dakle takvi su bili modaliteti prenošenja droge - konkretno kokaina", kaže Kornelija Kallay Blažeković, glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici.

U sebi je imala 117 kapsula što je više od kilogram kokaina

Felix (45) je uhićena u subotu u zračnoj luci. Drogu je ilegalno nabavila u Brazilu, a putovala je za Zagreb iz Sao Paula preko Lisabona. Na carinskom pregledu prvo su pronađene 24 kapsule. Na Plesu je istisnula još 31 komad. A u KBC-u Zagreb dodatne 62 tablete. Sve zajedno 117 kapsula što je više od kilogram kokaina, javlja portal Danas.hr. Gastroenterolozi već godinama upozoravaju - dovoljno je da se samo jedna kapsula rastvori, posljedice mogu biti smrtonosne.

"Kad se takva jedna stvar otkrije, presudna je opservacija, praćenje dok i posljednja kapsula ne izađe iz organizma. Te kapsule se ne mogu izvaditi vani, mora se čekati da izađu prirodnim putem i nadati se da nijedna od njih neće puknuti u tom procesu", govori Ivan Lerotić, gastroenterolog iz KBC-a Sestre Milosrdnice.

Riskirajući život mule to rade za par tisuća eura. A potrošnja kokaina iz godine u godinu - raste. Situacija je stoga alarmantna u cijeloj zemlji, pogotovo metropoli.

Sakoman: U Zagrebu nema lokala gdje se ne šmrče kokain'

"Nema lokala, noćnog kluba gdje nema kokaina koji je izrazito dostupan, nema ni jednog wc-a gdje nema tragova kokaina - gdje se šmrče, ni ne skriva se da se šmrče, kad je bila racija u bilo kojem lokalu, tko je kontrolirao uličnu distribuciju droga", rekao je Slavko Sakoman, psihijatar i stručnjak za liječenje ovisnosti.

Samo u Gradu Zagrebu konzumacija kokaina porasla je od 2015. do danas tri do pet puta.

"Situacija u Hrvatskoj je zabrinjavajuća jer je po istraživanju . kanabis koji je najpopularniji - kokain je već izbio na drugo mjesto", kaže Željko Petković, zamjenik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga.

Lauš: Vrijednost droge je bila oko 40.000 eura

Voditelj Odjela kriminaliteta droga PU zagrebačke Goran Lauš govorio za RTL Danas o muli iz Brazila uhićenoj na zagrebačkom aerodromu.

"Moram napomenuti da je zaprimljenom informacijom putem međunarodne policijske suradnje o putniku na letu iz Lisabona za Zagreb koji možebitno krijumčari drogu. Saznanja smo odmah proslijedili policijskim službenicima na Plesu koji su dalje planirali poduzimanje radnji zajedno sa carinskim službenicima. Nakon što su detektirali putnika, izvršili su carinski pregled gdje su našli 24 ampule za koje se posumnjalo da se u njima nalazi kokain. Pretpostavljalo se da osoba i dalje u tijelu ima određenu količinu droge nakon čega je policija uputila u KBC Zagreb radi utvrđivanja ima li ampule u sebi, ali i radi zaštite zdravlja", kazao je Lauš.

Objasnio je potom zašto je mula uhićena na mjestu događaja, umjesto da ju je policija pratila kako bi saznala kome je droga namijenjena.

"Moram napomenuti da policija i carina na dnevnoj bazi zaprima više informacija i dolaze do puno veće brojke potencijalnih osoba koje krijumčare drogu. Da bi detektirali osobu i potvrdili saznanja moraju poduzeti radnje koje uključuju pregled na graničnom prijelazu. Ako dođe do potvrde saznanja, moraju se zadovoljiti drugi uvjeti da bi se konkretno poduzimale dokazne radnje. I također, to ovisi o suradnji te osobe", objasnio je Lauš pa dodao da je procjena vrijednosti droge koju je mula prenosila bila 40 tisuća eura.

Zašto se 'mule' odlučuju na ovo?

Osvrnuo se i na razloge zbog kojih se odlučuju prenositi drogu.

"Osobe koje su angažirane za prijenos droge rade to radi imovinske koristi, ali bilježimo slučajeve kad su te sobe prisiljene to raditi radi bojazni za obitelj. Te osobe u većini slučajeva ne znaju kome trebaju isporučiti drogu, već dobiju samo određenu lokaciju hotela gdje trebaju odsjesti. nakon što se organizatori uvjere da je osoba u hotelu, tek onda dobivaju konkretne upute kome je trebaju predati", kazao je.

"Za to postoje dugotrajnija istraživanja jer jedino na takav način možemo i zaplijeniti veću količinu droge i maknuti ju s ceste te utvrditi veći broj osoba koje sudjeluju u toj organizaciji. Prvenstveno, kontinuiram istraživanjem se može postići određeni pomak u vidu ponude. Samim time, mislim da svi mi u lancu otkrivanja trebamo dati jasnu poruku da se to ne isplati i da kazne moraju biti primjerene", rekao je Lauš za RTL Danas.