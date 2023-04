Kristijan (25) usred dana ušao je pijan u dućan u Čakovcu i s police uzeo bocu bijelog vina. Vino nije platio, no nasred dućana ga je počeo pit, Danica.hr.

Prodavač ga je na to upozorio, no u alkoholizirano stanju 25-godišnjak je počeo vikati, stoga je prodavač pozvao policiju koja ga je ubrzo uhitila. "Ne može mi nitko ništa jer sam ja Kristijan i svi me znaju", galamio je.

Prema sudskoj presudi do incidenta je došlo krajem veljače u popodnevnim satima u trgovini Krk na Trgu Eugena Kvaternika u Čakovcu.

Za prekršaj je dobio kaznu od 100 eura, a mora i podmiriti 37 eura troškova svog postupka, no od kazne mu se oduzima 80 eura budući da je dva dana proveo u policijskom pritvoru.