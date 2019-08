MONSTRUM S KAJZERICE NAJAVIO KRVAVI POHOD? ‘Ovo je posljednji put da me vidiš’

Nije slučajno da je Igor nakon krvoprolića krenuo prema Brezovici

Igor Nađ u najkrvavijem zločinu u zadnja dva desetljeća na zagrebačkoj Kajzerici ubio svoju zaručnicu Maju Tojagić (35) i cijelu njenu obitelj. Ubio je njenog 10-godišnjeg sina iz prošle veze, Majinog oca Dragomira Tojagića (61), Majinu majku Filjku Tojagić (63), Majinu mlađu sestru Josipu (29) te njezinog dečka Davora Paušaka (29).

Što je bio povod za monstruozni zločin može se nagađati, no govori se kako je razlog vjerojatno patološka ljubomora i želja za kontrolom. Nađ je, govorilo se u jednom lokalu na Vrbiku prijatelju najavio krvavi pir riječima: “Ovo je posljednji put da me vidiš”.

No jedno je sigurno, bez obzira na povod, na njegovoj skali vrijednosti, život djeteta ništa ne vrijedi.

‘Za sve okršaje je krivo sebe’

Policija ističe kako do sada ni jednom nisu morali intervenirati zbog obiteljskog nasilja, a i njegovi poznanici ističu kako nije djelovao kao netko tko bi to mogao napraviti.

“Znao je doći ovdje, uvijek je bio korektan i platio bi piće svima na šanku, ali nikada nije mnogo govorio o sebi. Kada smo vidjeli da je to on, ostali smo šokirani. Nismo znali ni da vozi taksi, a kamoli da je sposoban učiniti ovakvo nešto. Jedino bi znao govoriti o svojoj prijašnjoj vezi. Govorio je da je to bila dobra djevojka. Znali su se posvađati, ali za sve je okršaje uvijek krivio sebe“, rekli su za Jutarnji Igorovi znanci iz kafića u koji je znao dolaziti. Ipak, dodaju da ga poznaju površno te da su ga znali samo pod nadimkom Rus.

Živio je sa žrtvama koje je ubio

Oni koji su ga poznavali nešto bolje istaknuli su kako je Maju upoznao u salonu za masažu te je tako počela njihova veza. Živo je s njom u maloj kući na Kajzerici a tamo je i prijavio svoju taksi tvrtku Juri žuri j.d.o.o. s kojom je kao taksist radio za Uber.

Već ranije jedan poznanik komentirao kako je Igor uvijek živio na rubu zakona.

“Znam ga površno, uvijek je bio na rubu zakona. Život ga je ostavio samog u Zagrebu i snalazio se kako je znao. Očito mu je pukao film, znam samo da je više puta dolazio u konflikt s obitelji”, kratko je rekao.

Našli ga u Brezovici jer je postojao razlog zašto tamo ide

Igor Nađ podrijetlom je iz Petrovaca kod Vukovara odakle je kao maleni dječak s obitelji je došao u Zagreb te su jedno vrijeme boravili u Hotelu Internacional, a polazio je i obližnju osnovnu školu u zagrebačkom naselju Vrbik. Posljednjih godina, poznato je kako je živio na području Zagreba, prvo u kod Svete Nedelje, a onda se preselio u kuću s Majom u kojoj je i pobio njenu obitelj.

Nije slučajno ni da je nakon krvoprolića krenuo prema Brezovici, jer tamo živi njegova majka Marija, koja se udala i dobila novo dijete. Uhićenje, prilikom kojeg se ubio, bilo je nekoliko stotina metara od njezine kuće.

‘Moj Davor je u subotu trebao biti kum’

Ilija Paušak, otac ubijenog Davora, rekao je kako je te večeri njegov sin, koji je inače radio u Croatia busu, s djevojkom Josipom, bio u Arena centru gdje su kupili zadnje stvari jer su u subotu trebali ići na vjenčanje Davorovu prijatelju kojem je Davor bio vjenčani kum.

“Oko 20.30 sati je dovezao Josipu kući. On je nekad kad bi ostali dokasno znao i prespavati kod nje i njezinih, ali bi se javio. Zvao sam na mobitel, ali se nije javljao, a kasnije je i supruga zvala, ali je bio signal isključenog mobitela. To je moglo biti oko dva sata”, kaže nam Ilija Paušak, shrvani otac ubijenog Davora.

Davorov otac kaže kako njegov sin nije puno znao o Igoru, te da koliko je njemu poznato nije bilo nikakvih nasilnih ispada ili svađa.