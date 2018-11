MONSTRUM IZ DRAMLJA NA PONOVNOM SUĐENJU: ‘Morao sam ga ubiti, on je bio Sotona’

Dini Kulišeku ponovno se sudi radi ubojstva Ivana Jagodića te pokušaja ubojstva njegove djevojke Meriam Demo, a i na ponovljenom suđenju utvrđuje se je li 25-godišnjak u vrijeme svog krvavog pohoda bio ubrojiv

Na Županijskom sudu u Rijeci nastavlja se ponovljeno suđenje Dini Kulišeku (25) iz Dramlja koji je već nepravomoćno osuđen na 38 godina zatvora zbog brutalnog ubojstva 22-godišnjeg Ivana Jagodića i pokušaja ubojstva tada 19-godišnje Meriem Demo u srpnju 2014. godine. Vrhovni sud je u ožujku ove godine ukinuo presudu iz lipnja prošle godine, te slučaj vratio na novo suđenje. I na ponovljenom suđenju lome se koplja oko urojivosti Kulišeka koji je tvrdio kako je u ubijenom vidio Sotonu te da se ne sjeća detalja ubojstva, pišu 24sata.

PONOVNO SUĐENJE MLADOM UBOJICI IZ DRAMLJA: Ocu je rekao ‘Ja ga ubadam, a on nikako da umre. On je sotona’

Ubojstvo se dogodilo 13. srpnja 2014. kada je Kulišek došao na vrata Jagodića te ga po otvaranju izbo nožem. Nesretniku koji ga je u mukama molio da prestane zadao je čak 30 ubodnih rana.

Nakon Jagodića je krenuo na njegovu djevojku koju je vidio u stanu i uplašio se da će svjedočiti o njemu. Kada ju je počeo ubadati, ona ga je molila da stane, no on je nastavio i kad je pala na pod i pravila se mrtva. Zadao je 20 uboda. Potom je otišao, a ona je još uvijek pri svijesti pozvala pomoć koja ju je na kraju ipak spasila.

Sotona u snovima

Kulišek je pred sudom tvrdio kako mu se u snu pojavljivao vrag s rogovima, a kasnije se taj vrag preobrazio u lik Jagodića. “Mislio sam da ću ubiti zlo ako ubijem vraga. Ako nastupi smrt Sotone, onda prestaje zlo. Imao sam glasove u glavi, oni su me nagovarali na to. Govorili su mi da imam misiju, da moram ubiti vraga, nožem u srce. Pukao mi je film. Na kraju sam mu pokucao na vrata, napravio to što sam napravio i otišao”, rekao je Kulišek u svojoj obrani pred sudom u Rijeci dodajući kako se nije mogao kontrolirati niti da je znao što se događa.

Dva mjeseca prije ubojstva, tvrdio je, imao je vizije koje je pripisivao Jagodiću.

Rekao je kako nije mogao kontrolirati svoj mozak i nije znao što se događa. “Imao sam osjećaj da mi se Bog ubacio u glavu. Oko Jagodića se stvorila nekakva magija, sanjao sam demone, a pročitao sam da se Sotona može pojavljivati u obliku takvih smradova”, kazao je Kulišek navodeći kako je bio u bunilu kada je izbo Jagodića.

Stav vještaka različit

Vještaci su na suđenju po pitanju Kulišekove ubrojivosti bili različitih mišljenja. Dr. Ante Bagarić iz Vrapča kazao je kako Kulišek za ubijenog Jagodića može smatrati da je Sotona, a da se ipak druži s njime navodeći kako osoba, koja je pod utjecajem psiholoških fenomena i u konfuznom stanju, neko vrijeme bježi od osobe koja joj predstavlja prijetnju, a već odmah kasnije želi mu biti blizu, kako bi to riješila. Dr. Klementina Ružić i dr. Tia Žarković Palijan nisu se složile s takvim mišljenjem.