Policajci PU zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Razbojništvo“ na štetu maloljetnika.

Sumnja se da je 8. lipnja 2023. godine oko 23.40 sati na području Zaprešića, na ulici ugledao maloljetnika koji se tada pješice vraćao svojoj kući.

"S ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari, sumnja se, krenuo je pješice za maloljetnikom, a zatim mu se obratio i zatražio ga novac. Dolaskom do kuće u kojoj živi, maloljetnik je uspio ući u dvorište što nije spriječilo osumnjičenog da učini isto. Po ulasku u dvorište, sumnja se, osumnjičeni je prislonio maloljetnika uz ogradu, zgrabio torbicu koju je maloljetnik nosio oko ramena te iz nje izvadio novčanik, a potom iz njega otuđio kovani novac. Od namjere osumnjičeni nije odustao već je prijeteći, maloljetniku stavio nož pod vrat i naredio da mu preda svoj mobitel što je on u strahu za svoj život i učinio. Niti tada nije bio zadovoljan otuđenim već je nastavio ozbiljno prijetiti maloljetniku da će ga usmrtiti i zapaliti mu kuću ukoliko mu on iz svoje kuće ne donese novac ili elektroničku opremu. Uočivši što se događa, iz kuće su izašli članovi maloljetnikove obitelji vičući na osumnjičenog, dok je jedan od njih uspio uhvatiti osumnjičenog za odjeću, no 28-godišnjak se istrgnuo i mašući nožem pobjegao s mjesta događaja".

Sljedećeg dana u jutarnjim satima policijski su službenici uhitili osumnjičenog, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja on je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu.