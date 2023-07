U bihaćkom naselju Privilica jučer oko 17 sati automobilom je udaren E.B. (33) koji je jutros preminuo, potvrđeno je za Klix.ba. Prema svemu sudeći, njega je namjerno udario I.Ž (26) koji se tereti za ubojstvo.

"Istraga je još u toku. Možemo potvrditi da se radi o krivičnom djelu ubojstva. Bila je prvo teško prometna nesreća gdje je vozač automobila udario pješaka koji je jutros preminuo", rekao je za bosanskohercegovačke medije glasnogovornik MUP-a USK Bahrudin Dželalagić.

Prema neslužbenim informacijama I.Ž. je namjerno vozilom udario E.B zbog ranijih nesuglasica koje su imali. Policija još uvijek provodi istragu, a slučaj je klasificiran kao pokušaj ubojstva.

Na društvenim je mrežama procurila zastrašujuća prepiska s Facebooka u kojoj se I.Ž. hvali prijatelju "da se osvetio" i priznaje da je udario E.B. automobilom.

"Osvetio sam se brate. To je to", napisao je u poruci i pri tome poslao fotografiju.

Prijatelj ga pita "šta je to bolan", na šta odgovara: "Udario E.B. autom. On pjehe išao. Svega mi, kraj priče brate. Morao sam se osvetiti i to je to".

Iza E.B. je ostala supruga i dvoje maloljetne djece, a I.Ž je uhićen i nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.