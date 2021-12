Županijski sud u Velikoj Gorici nepravomoćno je osudio 31-godišnjeg Radoja Rožeka na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 11 godina zbog ubojstva i omogućavanja konzumiranja droge maloljetnici. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru te mu je određena i sigurnosna mjera obaveznog liječenja od ovisnosti, piše 24 sata.

Rožeka se tereti da je u veljači 2020. godine u stanu u zagrebačkom naselju Sopot 16-godišnjakinji dao drogu, potom je ugušio jastukom te naposljetku zamotao njezino tijelo u tepih i izbacio ga ispred susjedne zgrade.

Više puta mijenjao svoju obranu

Tužitelji su na suđenju kazali da je osumnjičeni više puta mijenjao svoju obranu pokušavajući skloniti odgovornost na sebe i optužiti druge za zločin. No, iz njegove komunikacije putem mobitela je vidljivo da je upravo on bio u stanu sa žrtvom u vrijeme njezine smrti, 14. veljače prošle godine oko 22 sata.

U svojoj je obrani Rožek tvrdio da je na dan ubojstva ujutro uz kavu popušio joint i zatim otišao do ljekarne u Sigetu po svoju heptanonsku terapiju. U ljekarni je osumnjičeni dobio šest bočica terapcije za cijeli tjedan, a ujedno je podigao i Normabel. U svojoj je obrani Rožek ispričao da je jednu dozu terapije popio pred medicinskom sestrom u ambulanti, a nakon toga je odšetao do klupe gdje je popio još 3 ili 4 bočice i popio 5, 6 tableta Normabela. U obrani je tvrdio je bio toliko "ušlagiran" da nije mogao hodati te su po njega došli prijatelji pred trgovački centar Avenue Mall i odnijeli ga do stana gdje im je maloljetnica otvorila vrata. Tvrdi da su ga isti prijatelji polegli na krevet i da je on spavao do sutradan u 13 sati.

U stanu pronađeni biološki tragovi maloljetnice

Sud je, pak, utvrdio da je Rožek svoju terapiju kod liječnice podignuo dan ranije, 13. veljače 2020. i da se na dan ubojstva probudio oko 10 sati kad se javio na telefonski poziv. Osumnjičeni je cijelog dana putem poziva i poruka komunicirao s više poznanika sve do otprilike 21:30 sati kada se više nije javljao.

Prema mišljenju sudsko-medicinskog vještaka upravo je oko 22 sata nastupila smrt 16-godišnjakinje. Forenzičari su utvrdili da je djevojka ubijena u stanu na temelju bioloških tragova pronađenih na mjestu događaja, a vještaci su ustanovili da se borila za život.

"Nije sporno da je žrtva imala metadon u krvi, no unatoč tome žestoko se opirala počinitelju. Ovakav način usmrćenja govori o počiniteljevu bijesu i volji da dijete liši života", kazala je tužiteljica.

Osumnjičeni tvrdio da je uzrok smrti predoziranje, a ne gušenje

Rožek je, odbijajući krivnju za ubojstvu, ustrajao u tvrdnji da je uzrok smrti predoziranje maloljetnice, a ne gušenje. Tužiteljica je poručila da je njegova obrana u suprotnosti s utvrđenim dokazima.

"Nema direktnih dokaza da je on počinio djelo kako ga terete, samo indicije. Riječ je o osobi koja je ovisnik od 13. godine te koja, zbog intoksiciranosti na dan ubojstva, nije mogla počiniti taj zločin", rekla je braniteljica, dodajući da je Rožek, inače električar po struci, pokazao želju da se zaposli, zasnuje obitelj te više ne čini kaznena djela.

Vještakinja psihijatrica je utvrdila da je osumnjičeni na dan ubojstva bio smanjeno ubrojiv, ali u blažem stupnju. Zaključila je da je kod njega prisutan poremećaj ličnosti miješanog tipa, emocionalno nestabilne ličnosti i disocijalnog poremećaja. U slučaju osuđujuće presude smatra da mu treba odrediti i obvezno psihijatrijsko liječenje od ovisnosti.