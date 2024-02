Sinoć smo izvijestili o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u naselju Veliko Korenovo kod Bjelovara, a sada je policija izašla s novim detaljima.

Kako piše u priopćenju, oko 14 sati smrtno je stradao 18-godišnjak.

Do nesreće je došlo kada je 51-godišnjak koji je upravljao teretnim automobilom s poluprikolicom, uključivao se s nerazvrstane ceste na kolnik državne ceste i krenuo skretati ulijevo. No, on prije svog uključivanja nije propustio sva vozila te je mladić (18) koji je htio izbjeći sudar, skrenuo udesno na bankinu i sletio u jarak.

Motor mu je udario u betonski most, a na licu mjesta mladić je stradao.

Očevidom na mjestu događaja je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika koja je naložila obdukciju poginulog. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, stoji u priopćenju.

