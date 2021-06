Policija je u završnoj fazi kriminalističkog istraživanja u Gradskom stambenom komunalnom gospodarstvu (GSKG) tijekom kojeg su privedene četiri osobe. PNUSKOK je danima tražio i istraživao različite račune, a danas je završio istragu s USKOK-om.

Jedna od privedenih osoba, šef hitnih intervencija GSKG-a, sumnjiči se da je u dogovoru s nekolicinom građevinskih obrta sudjelovao u davanju i primanju mita na poslovima koji su se financirali iz pričuve za period od proteklih godinu, godinu i pol dana. Jedan od osumnjičenih u popodnevnim je satima u policijskoj pratnji odveden iz GSKG-a, javlja N1.

Priopćenje policije

"U završnoj smo fazi kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su uhićene četiri osobe koje će biti predane pritvorskom nadzorniku, dok će kaznena prijava biti podnijeta USKOK-u. Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Rijeka) u koordinaciji s USKOK-om provode kriminalističko istraživanje nad četiri osobe zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv gospodarstva.

Tijekom jutra na području Zagreba policija je uhitila sve četiri tražene osobe, od čega jednog rukovoditelja iz trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje. Također, u tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će osumnjičene predati pritvorskom nadzorniku dok će kaznena prijava biti podnijeta USKOK-u", priopćeno je iz policije.

Tražili račune za obnovu i intervencije

Jedan od osumnjičenih u popodnevnim je satima u policijskoj pratnji odveden iz prostorija GSKG-a. Pojedini zastupnici Možemo! i SDP-a rekli su za N1 da ništa o tome ne znaju. Kako neslužbeno doznaje N1, policija je ondje već nekoliko dana te su tražili račune vezane uz obnovu i intervencije nakon potresa. Izuzet je dio dokumentacije iz prošle i ove godine, a do kraja dana bi se trebalo znati više.

Klisović: Očekujemo razjašnjenje

Novi predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović komentirao je nakon konstituiranja Skupštine kratko situaciju u GSKG-u rekavši da očekuje da policija sve razjasni.

“Organi kaznenog progona rade svoj posao. Ovo je prva vijest koju čujem od vas, bio sam na sjednici Skupštine. Ako postoji kriminal u Gradu Zagreba očekujemo od policije i svih da razjasne. Gradonačelnik Tomašević i ja smo bili jasni kroz kampanju, da dajemo punu potporu u raščišćavanju nezakonitosti."

Mislav Herman iz HDZ-a komentirajući policijsku akciju rekao je: "Tijekom sjednice smo dobili tu informaciju. Da sam imao bilo kakvih saznanja o nezakonitim radnjama, na to bih upozorio. No, nismo imali saznanja o tome. Nećemo biti na putu institucijama, nećemo to ni komentirati."

Tomašević: 'Dno dna'

"Moja saznanja su ista kao vaša, da je uhićen voditelj hitnih intervencija. GSKG je tvrtka kćer Holdinga gdje su nužne hitne promjene. Podržavamo sve napore svih istražnih tijela da se uvede red, raščiste sumnjivi poslovi… Ako se pokaže da su ti poslovi povezani s kriminalom oko obnove, onda je to dno dna", rekao je Tomislav Tomašević.

Pavičić Vukičević tvrdi da ništa ne zna

Bivša vršiteljica dužnosti gradonačelnice Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević rekla je kratko da nije imala saznanja o istrazi i uhićenjima jer je bila na konstituirajućoj sjednici Skupštine.

"To je podružnica Zagrebačkog Holdinga. Dok nisam bila prisiljena zbog smrti gradonačelnika, nisam bila ni članica skupštine Holdinga i ne znam kakve su aktivnosti poduzete u tom smjeru", dodala je.