Pročelnik Stanice Rijeka Gorske službe spašavanja Marko Andrić u srijedu je u izjavi za medije oštro osudio napad na pripadnike HGSS-a u nedjelju navečer na Platku, ističući da je odmah nakon napada zvao Hitnu pomoć i policiju, kojoj je dao izjavu, ali ga oni poslije nisu kontaktirali.

Marko Andrić je i sam bio na Platku u trenutku divljačkog napada te je razdvajao napadače od napadnutih.

"Još uvijek sam u šoku. Na kraju svih aktivnosti tog dana, uključujući dežurstvo na skijalištu i jednu akciju spašavanja zalutalih planinarki nedaleko od Platka, opuštali smo se u kafiću. Bila je odlična atmosfera, kad smo nešto prije 20 sati primijetili automobil kako drifta na skijalištu nedaleko od tog kafića. Vidjeli smo da se zaglavio i da ga vozač i putnici pokušavaju izvući iz snijega, a ubrzo smo prestali razmišljati o tome", rekao je Andrić.

'Vikali su da su istrenirani borci'

Istaknuo je da je apsurd da je jedan pripadnik HGSS-a samo dva sata prije toga sudjelovao u akciji spašavanja dviju planinarki.

"Oko 20 sati je jedan naš kolega s djevojkom krenuo kući, te smo primijetili da je napadnut. Istrčali smo i pokušali ih razdvojiti", rekao je i dodao kako je vidio da tog HGSS-ovca udara jedan od mladića iz automobila, a nakon pokušaja da se pridigne udara ga brutalno u glavu pa se onesvijestio.

"Okrenuli smo ga na bok, izvadili mu jezik i zbrinuli ga, za što smo obučeni", rekao je Andrić. Odmah je zvao Hitnu pomoć i policiju. Nakon što je policija stigla dao im je izjavu, a naknadno ga nisu zvali.

Izvijestio je da se taj kolega još nije oporavio, da ima vrtoglavice i kreće se na relaciji kuća - bolnica. Upitan ima li dojam da su napadači bili pod utjecajem alkohola ili opijata, rekao je da normalni nisu bili.

"Vikali su da su istrenirani borci, što god to značilo", rekao je.

Jedan od napadača izbačen iz kick boxing kluba

Predsjednik kick boxing kluba Dynamite Gym Mladen Kujundžić, u kojem je trenirao jedan od napadača, u izjavi za Hinu ocijenio je da je to što se dogodilo sramotan čin i da tome nema mjesta u sportu.

Zbog toga je taj mladić izbačen iz kluba, rekao je Kujundžić. U klubu je trenirao MMA.

"Ne želim da se ovakvo ponašanje povezuje sa mnom ili klubom, ne zaslužujem to ni ja ni moja obitelj, rekao je. Što se tiče samog djelovanja u klubu tog mladića, dodaoo je, ne mogu ništa loše reći. Bio je uzoran i pristojan. Nije ostvario posebne rezultate, bio je početnik i imao nekoliko borbi iza sebe", zaključio je Kujundžić ne navodeći ime mladića.

Mediji pak navode da su napadači Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić i Lovro Pavelić.

Policija je u srijedu objavila da će sudu podnijeti optužni prijedlog protiv trojice mladića za prekršaj naročito drskog i nepristojnog ponašanja zbog nedjeljne tučnjave s volonterima HGSS-a na Platku u kojoj su ozlijeđene tri osobe, dok se kriminalističko istraživanje slučaja nastavlja.

Svjedok: 'Izgledalo je kao da su napadači bili spremni ubiti'

Nakon brutalnog premlaćivanja HGSS-ovih djelatnika i djevojke na Platku, za Danas.hr javio se čovjek koji je svemu svjedočio i prvi pritekao u pomoć žrtvama.

"To je bilo divljaštvo, brutalan napad na dečke. Ja sam među prvima vidio što se događalo, izletio sam odmah pomoći, mislim da je to normalno. Svatko normalan bi tako reagirao," ispričao je svjedok koji smatra da se takvo iživljavanje treba sankcionirati na najvišoj razini.

"To su momci koji pomažu drugima, veliki, mišićavi, nisu to zaslužili. Nije to normalna situacija, umjesto njih je mogao biti bilo tko, nitko nije spreman na nešto takvo", dodao je te rekao kako je izgledalo da su napadači bili spremni ubiti, jer su bez stajanja nastavili udarati HGSS-ovce:

"Mladić koji je nakon nekoliko minuta došao sebi, ponovo je dobio nogom u glavu, pao je u komu. Iz HGSS-a su bili šokirani, nisu mogli napraviti ništa u tom trenutku što bi inače uradili. Strašno!"