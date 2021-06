Mamićev odvjetnik Veljko Miljević obratio se javnosti pa rekao da je prije pola sata obaviješten da će biti odlučivanje o istražnom zatvoru za Zdravka i Zorana Mamića.

"Mogu vam reći da nije ni počelo donošenje odluke, toliko vam mogu reći. Pred pola sata da bi se ovdje u 16 sati trebalo održati ročište za određivanje istražnog zatvora", kazao je advokat Zdravka Mamića te dodao kako još nije dobio rješenje o provođenju istrage.

'Moj klijent je doveden u neravnopravan položaj'

"Kako sam zamoljen da dođem ovdje, a budući da imam punomoć za zastupanjem Zdravka Mamića, uspio sam stići na vrijeme. No osoba iz mog ureda koja ima formalne ovlasti me izvijestila minutu prije četiri da se zamjenica ravnateljice Uskoka protivi tome da bilo ja ili tko iz mog odvjetničkog društva branimo interese Zdravka Mamića. Rečeno mi je da će me ispitati kao svjedoka. Koja je krajnja namjera da me se obavijesti pola sata prije? Ne znam, ne zanima me. Došao sam i rekao što sam imao reći. Korektno je od zamjenice ravnateljice da je rekla da sam ja predložen kao svjedok u tijeku istrage. Mislim da se od 19.3. moglo naslutiti da netko ima namjeru mene predložiti kao svjedoka.

Ali kao što je Mamić neke druge rizike preuzeo kad je 8.10. bez mog znanja podnio nešto što se nazvalo kaznenom prijavom, moglo je doći do ove situacije. I došlo je. Ali taj rizik nisam je preuzeo nego on. Tako je moj klijent doveden u neravnopravan položaj", rekao je Miljević.

Odvjetnik Miljević rekao je da su "ovo manje greške" od onih koje će rješavati na Ustavnom sudu.