MAJKA PRETUČENE LORENE: ‘Psihički smo izludili od sinoć, pukli smo više! Ovo je užas, on će to ponoviti’

Sinoć kasno mediji su objavili da Darko Kovačević Daruvarac, 31-godišnjak iz Zadra koja je cijela Hrvatska upoznala zahvaljujući teškim batinama koje je priuštio 18-godišnjoj Loreni, u nedjelju izlazi na slobodu. To mu je omogućio pravni sustav ove zemlje. Majka prebijene djevojke kaže kako je cijela obitelj u šoku i uvjerena je kako će Daruvarac ponoviti zločin zbog kojeg je osuđen na pet godina bezuvjetnog zatvora.

DARUVARAC U NEDJELJU IZLAZI IZ ZATVORA, PROŠLA MU JE ŽALBA; LORENINA MAJKA U SUZAMA: Ovo je cirkus

“Jako sam loše, razočarana sam i utučena. Psihički smo izludili od sinoć. Od novinara sam saznala da Daruvarac izlazi iz pritvora, nisu mi javili ni sa suda ni iz policije. Pukli smo više! Ovo je užas, pa nek’ iziđe onda van i nek tuče drugu djecu. On će to ponoviti jer vuk dlaku mijenja, ne mijenja ćud. Nemam komentara”, rekla je majka pretučene djevojke za 24sata.

Proveo maksimalnih šest mjeseci u istražnom zatvoru

Kako smo pisali jučer, Daruvarac (31) je u istražnom zatvoru bio do 14. prosinca prošle godine, bio je tamo maksimalnih šest mjeseci koliko netko može biti pritvoren za takvo kazneno djelo, a da mu se izrekne nepravomoćna presuda. Dana 10. siječnja mu je takva kazna i objavljena te je dobio maksimalnih pet godina zatvora. Zakon propisuje da se za kazne od pet ili više godina odmah određuje istražni zatvor do pravomoćnosti, no uz neke iznimke.

Produljenja do pravomoćnosti su ograničena, a posebno u slučajevima kad je tijekom postupka okrivljenik već proveo maksimalan rok predviđen za to kazneno djelo u pritvoru. To se u slučaju Daruvarca i dogodilo.

Mora se javljati policiji triput tjedno

Sutkinja ipak nije ukinula sigurnosnu mjeru prema kojoj se Daruvarac treba javljati policiji tri puta tjedno.

“Mjera nije ukinuta, budući je određeno da traje do pravomoćnosti presude, a pravomoćnost naravno još nije na vidiku. Inače, istražni zatvor koji je ponovo određen može trajati najviše mjesec dana, što znači da će te mjere i dalje biti u primjeni nakon izlaska okrivljenika na slobodu. Pritvor za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od pet godina traje šest mjeseci i može se produžiti za još najviše šestinu, što u ovom slučaju znači najviše mjesec dana, a to znači da ide na slobodu 10. veljače, jer je 10. siječnja pritvoren”, rekao je glasnogovornik Općinskog suda Denis Klarendić.