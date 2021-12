Majka 27-godišnjeg Sandra koji je jučer u međimurskom naselju Piškorovec metalnom šipkom nasrnuo na nevjenčanu suprugu i bebu staru 20 dana i ozlijedio ih, nakon čega su završili u bolnici, a Sandro je uhićen, krivnju za ovaj nemili događaj svaljuje na snahu.

"Nije se dobro ponašala prema djeci. Ovo dijete koje je sad na pedijatriji je dobro. Bolesno je već nekoliko dana, prehlađeno je i kašlje, i lijepo sam joj rekla neka s njim ide k doktoru. Nije htjela, lijenčina jedna, govorila je Sandru neka ide on k doktoru s malim. A što on zna kako mama zna!?", kazala je za Večernji list Biserka I., majka 27-godišnjeg Sandra.

'Ne pije on baš ne znam što... Bio je i napušen'

"I počeo je pušiti drogu, Galaxyja, od nervoze", nastavila je dalje Biserka. "I popio je. Došlo je do svađe jer je nemarna, ne čuva lijepo djecu i ne odgaja ih. Porječkali su se. Kad ju je htio udariti, ona je, molit ću vas, dijete porinula pred njega! Pa koja bi mama to napravila? Čudili smo se kako je bila tako nepametna žena i porinula dijete. Dobro, nije trebao ni nju udariti, ali barem onda ne bi dijete moralo u bolnicu. On nije takav tata. Nikad u životu nije udario dijete. Nikad!", kazala je Biserka.

Potom je upitana pije li njezin sin često. "Pa ne pije on baš ne znam šta. Jučer je bila kod nas u posjetu rodbina, pila se rakija, a rakija mu jako smeta. I od toga mu je došlo, bio je i jako napušen, žut je bio u licu. Čudili smo se za njega. Zvala sam već prije policiju da mi dođu u susret da više ne puši Galaxyja, bolesna sam i smeta mi dim, ali rekli su da ne mogu ništa", pojadala je majka.

Kazala je da je nakon što je ozlijedio suprugu i dijete otišao spavati.

"Došli su specijalci i pitali gdje je Sandro. Majke mi, ako sam znala gdje je. Tad sam se sjetila gdje bi mogao biti. U krevetu. Ušli su u sobu koja je bila puna dima. Skoro se ugušio. Stavila je drva u peć i ostavila vrata od peći otvorena", kazala je potresena majka Biserka.

'Nije radila ništa. Nije htjela odlaziti ni u vanjski poljski WC '

"Nije on bio svjestan, bio je pod utjecajem alkohola i pod drogom, i bilo bi sve dobro da ona nije gurnula dijete prema njemu kad je zamahnuo. Jako je bio nesretan. Nije radila ništa po kući. Nije htjela odlaziti ni u vanjski poljski WC kao svi mi ostali. Radila je to u kući. Jako je nemarna majka za djecu i za muža žena. I evo, na kraju je strpala muža u zatvor. Sandro je radio na klanju pilića u peradarniku, ali kad je vidio da ona po cijele dane ništa ne radi, nije ni njemu bilo volja ići na posao. Kad je bio kod susjeda, čudio se kako je kod njih sve čisto, a kod njega doma sve prljavo. Ona je ista kao i njezin otac!", rekla je, pritom aludirajući da je njena snaha jedno od devetero djece ubijene 37-godišnje Violete O. koju je u veljači prošle godine u Piškorovcu premlatio i nožem ubo 35-godišnji suprug Bojan O., pred očima djece, piše Večernji.