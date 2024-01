Divlja vožnja po ulicama Zagreba od Trnja do udaljenoga Petruševca pa nazad do centra. Zbilo se to oko ponoći u nedjelju kada je bijeli Mercedes C klase pokušao pobjeći potjeri u kojoj je sudjelovalo više policijskih automobila.

Luda vožnja Mercedesa završila je u Mihanovićevoj ulici, uz Hotel Esplanade, kada se auto slupao. Ozlijeđenih, srećom, nema, piše Jutarnji list.

Policajci, koji su pola sata lovili Mercedes po ulicama zagrebačkog Maksimira, okružili su automobil i iznenadili se kada je iz njega izašla 12-godišnja djevojčica.

Kako se dijete našlo za volanom svoje majke, vlasnice automobila, te u jednom trenutku vozilo nevjerojatnih 170 kilometara na sat i je li doista ona upravljala vozilom?

Prema jednoj verziji, djevojčica je krišom uzela automobil kako bi se odvezla do McDonald‘sa, ali kada je vidjela da joj je policija za petama, u strahu je pokušala pobjeći i na kraju slupala automobil.

Prema drugoj verziji, koju policija također provjerava, djevojčica se u ludoj vožnji našla protiv svoje volje, odnosno ostala je zatočena u Mercedesu koji je ukrao jedan mladić, koji je odmah nakon sudara, a prije dolaska policija, napustio slupani automobil.

Policija istražuje obje verzije.

Djevojčica zbog svoje dobi ne može odgovarati te ju je policija odmah vratila kući.

