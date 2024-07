Sad već bivši načelnik Općine Smokvica Kuzma Tomašić pušten je iz istražnog zatvora. Tomašiću je određeno da bi u istražnom zatvoru trebao biti do 13. srpnja, no pušten je 10 dana ranije, piše Dubrovački dnevnik.

Sudac istrage splitskog Županijskog suda prihvatio bio je zahtjev USKOK-a i odredio istražni zatvor osumnjičenima u slučaju izgradnje Muzeja zlata i srebra u Smokvici. Tomašić je bio pritvoren zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali i mogućnosti ponavljanja djela, dok je poduzetnik Ivica Kriletić, čija je tvrtka Chrile izvodila radove na muzeju i gradskom trgu, osumnjičen da je poticao Tomašića na zlouporabu položaja i ovlasti.

Tomašića sumnjiče da je oštetio Općinu i EU fondove za po 2,2 milijuna kuna, dok je Dubrovačko-neretvanska županija oštećena za 800 tisuća kuna. Zbog ovog je slučaja dao neopozivu ostavku na mjesto načelnika Općine.

"S datumom 27.svibnja 2024.g. potpisao sam izjavu s kojom podnosim neopozivu ostavku na časnu funkciju načelnika Općine Smokvica. Sa samim činom ostavke ne priznajem krivnju za djela koja mi se istražnim radnjama, koje traju od početka 2021.g., a sada doživljavaju veliko finale pokušavaju staviti na teret. Smatram da osoba za koju postoji i najmanja sumnja da je počinila djelo koje je u sferi kaznenog zakona ne može ostati na javnoj funkciji. S obzirom da je od trenutka uhićenja do trenutka kada mi je omogućen prvi poziv iz istražnog zatvora prošlo ravno 11 dana, ovaj čin ostavke nije mogao biti brži. Također se povlačim i sa svih funkcija u NK Jadran Smokvica iz istih razloga. Ovim putem se želim zahvaliti svim mještanima koji su mi 2 puta na izborima iskazivali povjerenje, zatim svojim suradnicima sa kojima sam, nadam se napravio i poneku dobru stvar za svoju Smokvicu. Također ovim putem dajem ostavku na mjesto podpredsjednika DVD-a Smokvica, ali ostajem obični član, ukoliko me budu trebali. Iskoristit ću priliku da se zahvalim svima vama koji ste uputili poruke podrške, a koje su došle do mene. Dajete mi snage da ustrajem u ovoj velikoj bitci koja je preda mnom. Hvala vam i do nekog novog susreta, srdačno vas pozdravljam!", priopćio je tada.

