Policija i USKOK su sredinom tjedna krenuli u novu akciju razbijanja lanca krijumčara kokaina iz Latinske Amerike. Uhićeno je 13 osoba, a s krijumčarskim lancem je povezan i Oliver Čokara, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Lepoglavi.

“Mojeg klijenta se tereti da je bio član zločinačkog udruženja u čijem sastavu je navodno počinio više radnji ostvarenja kaznenog djela zloporabe droga, konkretno kokaina”, rekao je Čokarin odvjetnik Fran Olujić za N1.

Dodao je da su svi uhićenici već ispitani u USKOK-u osim Čokare, za kojeg DORH nije ni tražio istražni zatvor, jer je već iza rešetaka. No, zanimljivo je to što cijeli slučaj počiva na razotkrivanju kriptirane komunikacije na više kontinenata. Upravo bi to mogao biti kamen spoticanja na sudu.

“Ne znam kako će se sudovi ponašati, nismo se dosad susretali s kriptiranom komunikacijom, bit će interesantno vidjeti kakav će sudovi zauzeti stav, a s obzirom na potrebne eventualne naloge suca istrage da bi se takvi nalazi mogli konvalidirati”, rekao je Olujić, koji nije htio otkriti strategiju obrane u ovom slučaju.