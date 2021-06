U srijedu su vatrogasci iz Koprivnice spasili dijete iz zaključanog automobila. Na teren su izašli nakon dojave te su razbili staklo i na taj način spasili bebu koja nije imala ni godinu dana.

Jedan je od roditelja nakratko otišao u dućan, a automobil se nakon toga zaključao, a unutar njega ostali su ključevi, ali i dijete. Prodavačica koja radi u dućanu u blizini kojeg se odvila cijela situacija objasnila je za Dnevnik Nove TV kako nitko nije dijete ostavio namjerno u automobilu.

'Odmah je nazvala policiju i vatrogasce'

''Ja radim u tom dućanu. Žena je došla s bebom u naručju. Znači, dijete nije ni na trenutak ostavljeno. Zamolila je mene za zavjese s obzirom da je imala dijete na rukama, ja sam joj odnijela zavjese do automobila. Za to vrijeme, kada sam ja stavljala zavjese u prtljažnik, ona je vraćala dijete u sjedalicu, zakopčala malenog i, naravno, kako bi i svi - zatvorila vrata. Za pet sekundi, recimo, došla je do mene,objasnila što se dogodilo i s mojeg mobitela odmah nazvala policiju i vatrogasce koji su došli, razbili staklo i sve se sretno završilo'', pojasnila je okolnosti situacije.

Iz policije su potvrdili priču prodavačice u trgovini te dodali kako u ovom slučaju ne postoji kaznena odgovornost.