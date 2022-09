Zaštitar poslovnice igara na sreću preminuo je nakon što su ga nepoznati počinitelji tjelesno napali danas oko 5 sati na području Trnja, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka. Liječnička pomoć zaštitaru pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je preminuo. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, kao i intenzivna potraga za napadačima.

Voditelj Službe općeg kriminaliteta Zvonimir Petrović dao je izjavu za medije.

"Jutros oko 4.30 na Savici u jednom automat klubu dogodio se incident. Zasad je to teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti. Zaštitar se sukobio verbalno a potom i fizički s više nepoznatih osoba. Nakon sukoba osobe su se udaljile u nepoznatom smjeru. U interesu istrage ne možemo reći o koliko se osoba radi.

Ima svjedoka. Vjerojatno se djelo dogodilo na mah, dakle ne s predumišljajem. Suzili smo krug, raspolažemo s određenim operativnim saznanjima. Pozivam počinitelje koji su još uvijek nepoznati da se jave sami policiji ", kazao je Petrović.

Dvojica ga držala, treći udarao

Iako se prema prvim informacija govorilo kako su zaštitara napala dvojica muškaraca, Index piše kako su zaštitara dvojica držala, a treći udarao. Čini se da je da je zaštitar je pao i udario glavom u stepenicu. Čovjek koji je inače vanjski suradnik kasina, u koji poslom dolazi nekoliko puta tjedno, kaže da je poznavao ubijenog zaštitara.

"Ja ili moj kolega smo tu dolazili sigurno tri puta tjedno, svi su poznavali Hrvoja. Kad se ovo dogodilo, šokiralo me. Odmah sam znao da je to Hrvoje. Hrvoje je bio tako dobar dečko, nije bio bahat kako često zaštitari znaju biti. Bio je prema svima prijateljski nastrojen i miroljubiv. Bio je s Kozari Boka, tu se sprijateljio, znali su ga ljudi. Uvijek je ulazio u neke neobavezne, prijateljske razgovore. Evo, meni je probao prodati automobil pa je nakon tjedan dana to isto pokušao, zaboravio je da mi je već nudio auto", rekao je za Hrvoja kojeg su poznanici zvali Čombe.

'Bio je predobar za taj posao'

"Što da vam kažem, ovo je užas. Nemam vam što drugo reći osim da on nije bio za taj posao, bio je predobar. Jednostavno, on nije bio za taj posao", rekao nam je poznanik zaštitara. "Mislim da je imao pištolj sa sobom. Ali očito u ovakvoj situaciji mu nije bio od neke koristi", dodaje. "Ja nisam čuo da je ikad imao problema s ikim u kasinu. Ovo je siromašan kvart, ne znam da tu dolaze ikakvi mafijaši ili opasni tipovi. Znam samo da je bio sa svima dobar, svi su ga voljeli", zaključuje.