Službenici Policijske uprave karlovačke u subotu, 4. prosinca, na području Karlovca zaustavili su 45-godišnjeg vozača teretnog vozila dubrovačkih oznaka te utvrdili da je ovaj upravljao vozilom s čak 2,79 promila alkohola u krvi.

No, to nije jedini prekršaj. Također je utvrđeno da mu je vozačka dozvola nevažeća još od 2017. godine. Vozač je isključen iz prometa i do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije te je protiv njega nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog.