U petak 14. listopada u ambulanti u Retkovcu napadnuta je medicinska sestra koja radi u pedijatrijskoj ordinaciji, a napadač je liječnik, koji je kao otac došao po ispričnicu za svoje dijete. Liječnik je brutalno napao, davio, srušio na pod i slomio ruku 55-godišnjoj medicinskoj sestri.

"Uhvatio me za vrat i počeo gušiti da bi me potom bacio na tlo. Krenuo je prema meni i vjerojatno bi nastavio s napadom, no u tome su ga spriječili očevi djece koja su čekala na red ispred ambulante. Sve to događalo se ispred ambulante, pred našim pacijentima djecom i njihovim roditeljima, kao i pred djetetom i suprugom napadača te slučajnim prolaznicima. Dok su očevi držali napadača uza zid ambulante, ja sam plačući pobjegla u svoju kancelariju i pokušala nazvati policiju", ispričala je napadnuta sestra.

Stigao odgovor KB Dubrave

"Željeli bismo istaknuti kako smo potreseni informacijom o fizičkom nasrtaju na medicinsku djelatnicu. Kao što je poznato, gospodi Renati Brkić je medicinska pomoć pružena u našoj ustanovi nakon čega je otpuštena na kućnu njegu.

lstičemo kako nemamo konkretnih saznanja o samom nemilom događaju, niti o okolnostima u kojem je do istog došlo, s obzirom da do samog događaja nije došlo u prostorijama Kliničke bolnice Dubrava, već u Domu zdravlja Zagreb - Istok.

S obzirom da Ante Kedžo, dr. med. nije zaposlenik KB Dubrava, već se u KB Dubrava nalazi na obavljanju dijela specijalističkog usavršavanja iz Kliničke radiologije koji u svojoj matičnoj ustanovi Općoj i veteranskoj bolnici 'Hrvatski ponos' iz Knina ne može obaviti, ne postoji pravna osnova za izricanjem radno-pravnih sankcija od strane KB Dubrava.

Prema našim saznanjima, policija je obavještena o navedenim događajima, između ostalog i od strane KB Dubrava, a na zahtjev nadležnih tijela bit će dostavljena potrebna dokumentacija", stoji u odgovoru KB-a Dubrava za Index.