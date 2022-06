'OVO SE NIJE SMJELO DOGODITI' / Objašnjeno kako je situacija od malog vodoskoka eskalirala u veliki požar, a Kalinić proziva krivca: 'Netko očito nema viziju'

Da bi se kvar oklonio, potrebno je iskopati jamu. Dolje je vrlo gusta instalacija, došlo je do oštećenja plinske cijevi, plin je počeo istjecati i došlo je do zapaljenja plina, ne do eksplozije, kazao je Davor Poljak, šef Vodovoda i odvodnje