Znao je da je zaražen, pa je zarazio punca. U Virovitici se pitaju tko je 42-godišnji zet zbog kojeg je punac lošeg zdravlja završio u KBC-u Osijek i preminuo.

Iz Zavoda za javno zdravstvo kažu - njihove upute su uvijek jasne. "Mi očekujemo kad damo takve preporuke da će osoba slijediti ih i pridržavati. Ali pridržava li ih se netko ili ne mi ne možemo znati jer nam nije uloga obilaziti kuće i provjeravati situaciju", kaže za RTL epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije, Darija Petrovčić.

Kazna zatvora od 2 do 12 godina

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici navodi da se osnovano sumnja da je zaražen hodao po kući i bio u neposrednom kontaktu s puncem. Novost i za odvjetnike, a kazna zatvora od 3 do 12 godina. "Osobno se u praksi nisam susreo s terećenjem za ovo kazneno djelo, ali me ne čudi da je ovakav postupak pokrenut i mislim da je to jedan od prvih. S obzirom na situaciju, s obzirom na količinu mjera koje su bile određene i s obzirom na broj smrtnih slučajeva – ne bi me začudilo da bude još takvih postupaka", tvrdi odvjetnik Goran Jarić.

Policija je uhvatila više od 10 000 ljudi koji su prekršili samoizolaciju. Od 2020.-e do danas je 518 kaznenih djela širenja i prenošenje zaraznih bolesti.

U Austriji muškarac namjerno iskašljao bivšu suprugu

U Austriji je muškarac dobio devetomjesečnu kaznu i 1000 eura jer se namjerno iskašljao u bivšu suprugu. U istoj zemlji ukinuta je karantena. 100 000 zaraženih može u restorane s maskom, ali ne smiju jesti ni piti. "Možete doći i popričati s gazdom restorana i pitati kako je i ništa ne potrošiti. Svi koji imaju neke simptome, ne mogu samo doći u bolnice i staračke domove, škole i vrtiće. Ostalo je sve dozvoljeno", kaže Miroslav Piplica iz Beča.

Nekad su članovi Stožera one koji namjerno krše mjere samoizolacije nazivali bioteroristima. Prošle godine u zagrebačkom noćnom klubu bio je i zaraženi 23-godišnjak. Zatekla ga je policija tijekom racije i podnijela kaznenu prijava.