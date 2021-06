Noćas je u dvorištu zgrade u Osječkoj ulici u Splitu došlo do eksplozije ispod automobila jednog od stanara. Vlasnik, inače 37-godišnji otac četvero djece, za 24sata je posvjedočio kako ga je detonacija probudila.

"Svi smo spavali. Odjednom je nešto puklo i zabljesnulo. Žena i starija kći su se odmah digle. Ali u tom trenutku ne možeš procijeniti o čemu se uopće radi. Ja sam mislio da je to svjetlo od trgovine balonima koja je u prizemlju zgrade. Od tamo često znaju dolaziti razna blješteća svjetla", govori vlasnik automobila.

Dodaje kako ga je u tom trenutku nazvala rođakinja koja živi ispod njega i rekla mu da branik njegova Citroena leži na cesti. "Odmah sam sišao dolje i imao šta za vidit. To je sve što znam i ovo je prestrašno i za mene i moju obitelj, a pogotovo za moju djecu. Ne znam zašto bi mi to netko napravio. Ja nemam problema ni s kim. U totalnom sam šoku", govori on.

Automobil jučer uopće nije vozio, već se samo u predvečerje spustio do njega kako bi ubacio dječja kolica u prtljažnik. Susjedi su potvrdili da je nešto "grunulo", ali nisu očekivali bombu. Mislili su da je pukla jača petarda. Iz PU splitsko-dalmatinske još nisu obznanili rezultate očevida.