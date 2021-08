U pucnjavi koja se u utorak u kasnim noćnim satima dogodila u romskom naselju Parag, u općini Nedelišće u Međimurju, ubijena je jedna ženska osoba dok je više osoba ranjeno. Prema informacijama iz Policijske uprave međimurske ranjeno je dijete, jedna maloljetna te tri odrasle osobe. Svi su zbrinuti u Županijskoj bolnici u Čakovcu.

Danas s početkom u 13 sati, u velikoj dvorani Policijske uprave međimurske, načelnik Policijske uprave Ivan Sokač i voditelj Odsjeka za obradu kriminaliteta Službe kriminalističke policije, Zlatko Baranašić, održali su izvanrednu konferenciju za medije gdje je prezentirao kriminalističko istraživanje vezano uz to kazneno djelo ubojstva.

Pronađeno je oružje

"Prilikom dojave čula se rafalna paljba. U pomoć je stigla interventna policija i antiterorističke jedinice Lučko. Utvrđeno je da je došlo do tučnjave i pucnjave u zrak i prema grupi ljudi. Ozlijeđeno je 6 osoba. 6 osoba je zadobilo prostrijelne rane. Jedna osoba je preminula.

Pretragom terena pronađeno je oružje iz kojeg je pucano. Na mjestu događaja izvršen je očevid, na mjestu pronalaska oružja isto, krim istraživanje je u tijeku. Moramo obaviti još puno razgovora. Tijekom današnjeg dana uhićene osobe trebale bi biti privedene pritvorskom nadzorniku”, rekao je Sokač.

"Tučnjava, netrpeljivost dvije obitelj", odgovorio je na pitanje o motivu i rekao da su dobili telefonski poziv u trenutku pucnjave. Osobe koje su uhićene nisu se opirale. Dodao je da su dvije osobe poznate od ranije policije, a da za treću ne može reći jer je maloljetnik.

"S mjesta događaja udaljile su se tri osobe. Locirali smo ih i lišili slobode. Pronašli smo oružje iz kojeg je pucano. Krim-istraživanje je u tijeku. Uhićene osobe trebale bi biti tijekom dana privedene policijskom nadzorniku. Povod je tučnjava, svađa i netrpeljivost dviju obitelji”, kazao je.

Kritika Kajtazijeve tvrdnje

Savjetnik ministra Vladimir Faber komentirao je Kajtazijeve izjave koji je danas izjavio za Jutarnji list da je upozorio ministra Davora Božinovića da bi se mogla dogoditi tragedija, ali da ga nije slušao. "I evo, dogodila se. Bilo je to samo pitanje trenutka… Rekao sam mu da imam saznanja o velikoj količini oružja, koja je u posljednje vrijeme stigla u naselja, i tražio da policija izvrši pretres i oduzme nelegalno oružje jer će se sigurno dogoditi zlo”, tvrdi Kajtazi.

“Reći informaciju da u naselju ima oružja? Što to znači? Ima i udrugim naseljima. Ova PU prije svega, čestitam im na sinoćnjim aktivnostima. Ova PU oduzela je 37 komada zabranjenog oružja. To je dovoljno za naoružati satniju. No, problem je zašto ne kažu, ta i ta osoba ima oružja… Policija ne može ući u stan bez sudskog naloga. Ovo je floskula zbog izbjegavanja vlastite odgovornosti“, rekao je Faber koji smatra da je to što Kajtazi radi politikanstvo.

Potvrdio je da je obitelj prijavljivala mladića koji je pucao više puta, ali i da su oni bili prijavljivani više puta. "Oružje je skrivano po šumama, u psećoj kućici, kad dobijemo dojavu o pucnjavi dođemo i tražimo, ali oružje bude skriveno", rečeno je.

Na pitanje po čemu su uhićeni mladići poznati policiji, rečeno je da su više desetaka puta evidentirani za razna kaznena djela, imovinske delikte prijetnje i sl.